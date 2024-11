Törvénybe írnák, hogy tudni kell szlovákul, és a buszsofőr is csak államnyelven adhatna el jegyet – milyen államnyelvtörvényt akar Šimkovičová?

Miről szól még az interjú:

Mit jelent, hogy törvénysértés lesz a szlovák nyelv nem ismerete?

Milyen szigorításokat tartalmaz a nyelvtörvény kiszivárgott változata?

Kire vonatkoznak majd a szigorított feltételek?

Kit bírságolhatnak meg a tervezett módosítás alapján?

Büntethetőek lesznek-e a természetes személyek?

Lehet-e majd a buszban magyarul jegyet váltani, a postán magyarul levelet feladni?

Hogyan korlátozná az angol nyelv használatát a minisztérium?

Beszélhetnek-e magyarul az önkormányzati képviselők a testületi ülésen?

A tervezet kiszivárgott változata alapján mi lehet a minisztérium célja a nyelvtörvénnyel?

Ez az eddigi legszigorúbb változata lenne a nyelvtörvénynek. Ugyan nem jelent radikálisan új változtatást, de az látszik belőle, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot akarják tovább korlátozni.

Kisebb részben fellépnek az angol nyelv használata ellen is.

Miből látszik, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot akarják visszaszorítani?

Van egy érdekes, szimbolikusnak tekinthető változás a törvényben. Eddig az államnak lehetőséget kellett teremtenie arra, hogy az emberek elsajátíthassák az államnyelvet, tehát ez egy esély volt, amivel a polgárok élhettek. Az új megfogalmazása szerint azonban az állampolgároknak el kell sajátítaniuk az államnyelvet, és tudniuk is kell azt használni. Ehhez a paragrafushoz nem kapcsolódik szankció, vagyis

nem büntetik azt, aki esetleg mégsem tanulta meg az államnyelvet, de a nyelvi jogok esetében ez azt jelenti, hogy mindenkinek kötelezően ismernie kell a szlovák nyelvet, és ennek nem ismerete nem lehet ok a kisebbségi nyelvek használatára.

Tehát törvényt sért, aki nem ért, nem beszél szlovákul?

A szlovák nyelv nem ismerete törvénysértés lesz, igaz, szankció nélkül.

Milyen egyéb szigorításokat tartalmaz a tervezet? Tudna példát mondani?

Olyan kicsinyes panaszokra is reagálnak, amelyek kifejezetten a magyar nyelvhez kapcsolódnak. Az ellenőrzést és a bírságok kiszabását szinte teljes mértékben átveszi a minisztérium. Eddig a reklámok esetében a kereskedelmi felügyelet járt el, ők is szabhatták ki a bírságot. Úgy látszik a minisztérium ezzel nem volt elégedett, ezért saját hatáskörbe vette ezt is. A büntetések esetében is komoly változások lesznek.

Egyrészt megemelték a kiszabható bírságot és szélesítették büntethető alanyok körét, másrészt pedig most már kötelező lesz büntetést kiszabni.

Ez utóbbi eddig mérlegelés kérdése volt, a javaslat szerint a minisztérium figyelmeztet, majd kötelezően kiszabja a büntetést. További szigorítás, hogy azok esetében, akik az elmúlt két évben figyelmeztetést vagy akár büntetést kaptak törvénysértés miatt, a tervezet értelmében egy újabb törvénysértés esetén figyelmeztetés nélkül megy a bírság. Ha ezt komolyan veszik, akkor ez sokkal gyakoribb és nagyobb összegű büntetéseket eredményez.