Tömeges elbocsátások, stagnáló fizetések

A szlovákiai iparvállalatok bevételei a koronavírus-járvány miatt már idén márciusban drasztikusan csökkentek. „A Statisztikai Hivatal legújabb, hétfőn közzétett felmérése szerint a szlovákiai iparvállalatok gyártása az egy évvel korábbihoz képest csaknem az ötödével esett vissza, az ipar teljesítménye így az előző gazdasági válság kitörését követő időszak, vagyis 2009 májusa óta nem látott szintre zuhant” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

„Az autógyártók bevételei márciusban több mint a harmadával, az elektronikai cégeké pedig csaknem a felével estek vissza, a csökkenő energiafogyasztás miatt pedig a tizedével csökkentek az energiacégek bevételei is”

– mondta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Szerinte a koronaválság legnagyobb vesztese egyértelműen a szlovák gazdaság húzóágazatának számító autóipar.

Az élelmiszer- és vegyipari cégek ugyanekkor 10–13, a gyógyszergyártók pedig csaknem 30 százalékos növekedésről számolhattak be. A Nielsen piackutató felmérése szerint március eleje és április közepe között több mint 11 százalékkal nőttek az élelmiszerüzletek és drogériák bevételei is. „Mindez elsősorban a járvány miatt kitört bevásárlási pániknak és annak köszönhető, hogy az éttermeket is bezárták, így ezt a kiesést is az üzletek pótolták” – nyilatkozta Martin Krajčovič, a legnagyobb szlovákiai üzletláncokat tömörítő Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének (SAMO) az elnöke. Szerinte a szigorú járványellenes intézkedések miatt az elmúlt hetekben azonban már ezeknek az üzleteknek is csökkentek a bevételei.

„A szlovák gazdaság továbbra is erősen függ az iparvállalatok teljesítményétől, hiszen ezek még mindig a bruttó hazai termék (GDP) nagyjából negyedét adják, vagyis ha az iparral baj van, azt az egész gazdaság megérzi”

– mondta Sadovská, aki szerint az áprilisi adatok még rosszabbak lesznek. Mindez meglátszik a foglalkoztatottságon is. A Statisztikai Hivatal szerint ez a legtöbb ágazatban már márciusban csökkent. Az iparban csaknem 4, az éttermi szolgáltatásoknál 3, a szállodaiparban 2,3, a kiskereskedelemben 3,5 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma az egy évvel korábbihoz képest. Részben a távmunka és a távoktatás hatására azonban ugyanekkor csaknem 5 százalékkal nőtt az IT-ágazatban és távközlésben dolgozók száma.

A foglalkoztatottság csökkenése a munkanélküliségen is meglátszik. „A legtöbb országban az elmúlt időszakban látványosan megugrott az állástalanok száma, így Szlovákiának is fel kell készülnie a legrosszabbra” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Milan Krajniak munkaügyi miniszter. Szerinte a kormány mindent megtesz az elbocsátások lassítása érdekében. „Márciusban ez még sikerült, áprilisban azonban már látványosan nőtt az állástalanok száma, és a csúcs májusra várható. E hónapban ugyan már részben beindul az élet, a munkapiacon azonban számolnunk kell egy nagyjából két hónapos fáziskéséssel” – tette hozzá a tárcavezető. Krajniak szerint a tömeges elbocsátások során már márciusban és áprilisban is nagyjából 5 ezer ember veszítette el a munkáját.

Egyre visszafogottabban nőnek a bérek is. Sadovská szerint márciusban már csak az ágazatok kevesebb, mint felében nőtt a bruttó reálbér az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb visszaesést, csaknem 10 százalékosat a szállodaiparban mérték, több mint 4 százalékkal csökkentek a bérek azonban az autóértékesítésben és -javításban, valamint az építőiparban is.

A legnagyobb átlagbérrel, havi 2227 euróval, továbbra is az IT-ágazat és a távközlés büszkélkedhet.

A sorban az ipar (1156 euró), a nagykereskedelem (1082 euró), az autókereskedelem és -javítás (997 euró) valamint a közlekedés és raktározás (987) következik. A kiskereskedelemben 777, az építőiparban 712, a szállodaiparban pedig 704 euró a bruttó havi átlagbér, a sereghajtónak pedig továbbra is az éttermi szolgáltatások számítanak, 528 euróval.