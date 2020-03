Több üzlet előnyben részesíti az idős vásárlókat

Bár Szlovákia az élelmiszer mintegy felét importálja, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) továbbra is úgy véli, nincs ok a pánikra, és felesleges otthon felhalmozni az ételt. „A megnövekedett megrendelések ellenére is zökkenőmentes az élelmiszerek folyamatos gyártása az országban. Amit azonban megérzünk, az az alkalmazottak hiánya. Főleg azokról van szó, akiknek otthon kellett maradniuk a gyerekükkel” – közölte lapunkkal az SPPK szóvivője, Jana Holéciová. A mezőgazdasági minisztérium is igazolta a héten, hogy a folyamatos élelmiszer-ellátás is biztosítva van.

Zavartalan áruszállítás

Holéciová szerint dolgoznak egy vészforgatókönyvön is arra az esetre, ha a szlovákiai tenyésztők vagy gyártók valamelyikénél beigazolódna a vírusfertőzés, s az alkalmazottak egy részének karanténba kellene vonulni. A kamara szerint ilyen esetben az lenne a legjobb, ha az alkalmazottak a karantént a szövetkezetben töltenék. „A fejőstehenek minden nap adnak tejet, és a tenyésztést sem lehet kikapcsolni, mint egy autógyárat” – írta a szóvivő. A kamara szintén fontosnak tartja, hogy az élelmiszert szállító kamionok legyenek előnyben részesítve a határokon.

Erre már garanciát adtak az Európai Unió vezetői, akik az elmúlt napokban megegyeztek, azon túl, hogy 30 napra lezárják az unió külső határait, az egymás közti határokon zöldfolyosókon továbbra is engedélyezni fogják az áruszállítók mozgását, de az egészségügyi termékek exportját engedélyhez kötik.

Idősek másfél órája

A jelenleg tapasztalt alkalmazott-kiesés a hazai üzletek nyitvatartását is befolyásolja. A Kraj és a Terno üzletei március 27-ig hétköznap este hétkor zárnak, szombaton pedig délután háromkor. A boltok vasárnap egyáltalán nem nyitnak ki. Az üzleteket tömörítő Terno real estate vállalat igazgatója, Stanislav Čajka ezzel az intézkedéssel akarja megóvni a dolgozókat. „Jelenleg nem attól kell tartani, hogy nem lesz mit árulni, hanem attól, hogy nem lesz, aki áruljon. Mivel jelenleg sok vevőnk a nap nagy részét otthon tölti, gond nélkül tudják intézni a bevásárlást az új nyitvatartás szerint” – véli az igazgató. Mint mondja, az utóbbi időben néhány termék iránt nőtt a kereslet, de egyelőre mindent tudnak pótolni.

A Lidl üzletlánc boltjaiban is változik a nyitvatartás, az ország legtöbb helyén ötig vagy hatig lesznek nyitva. Részletes információkat internetes oldalukon találunk. Továbbá a Lidl, de a Kaufland is arról tájékoztatott, hogy 13:00 és 14:30 között döntően nyugdíjasokat szolgálnak ki. Az üzletek elismerték, jelenleg nincs kapacitásuk arra, hogy ellenőrizzék ennek az intézkedésnek a betartását. „Ezért inkább arra kérjük a többi vásárlót, hogy legyenek megértőek azokkal szemben, akik a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Ha nem tartoznak ebbe a csoportba, próbáljanak máskor bevásárolni” – olvasható a Lidl közleményében. Azt, hogy milyen korosztályra vonatkozik ez a napi másfél órás bevásárlás, az üzlethálózatok egyike sem pontosította.

A COOP Jednota honlapján szintén arról számolt be, hogy néhány üzletükben megváltozik a nyitvatartás. Akárcsak a Kraj és a Terno esetében, a döntést itt is azzal indokolják, hogy a személyzet egy része az iskolabezárások miatt otthon vigyáz a gyerekére. Ezért arra kérték a vevőket, hogy mértékkel vásároljanak, és legyenek tapintatosak mind a személyzettel, mind a többi vásárlóval.

A Billa néhány hazai üzletébe pedig csak előre meghatározott számú vásárlót engednek be egyszerre, a többieknek a bejárat előtt kell várakozniuk.