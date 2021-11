Tízről 24-re nőtt a fekete járások száma Szlovákiában

Fekete járások (24): Bártfai, Csacai, Kiszucaújhelyi, Homonnai, Lőcsei, Losonci, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Nagymihályi, Námesztói, Poltári, Poprádi, Rimaszombati, Rózsahegyi, Kisszeben, Sztropkói, Ólublói, Turdossini, Szinnai, Szobránci, Iglói, Felsővízközi, Nagytapolcsányi és a Varannói járás

Bordó járások (39): Kassa I–IV., Kassa-vidéki, Nagykürtösi, Tőketerebesi, Nyitrai, Szenci, Besztercebányai, Selmecbányai, Breznóbányai, Báni, Nagybiccsei, Gyetvai, Alsókubini, Gölnicbányai, Liptószentmiklósi, Malackai, Puhói, Galgóci, Rozsnyói, Bazini, Késmárki, Zólyomi, Aranyosmaróti, Miavai, Pöstyéni, Eperjesi, Nagyrőcei, Szakolcai, Zsolnai, Korponai, Garamszentkereszti, Vágújhelyi, Simonyi, Vágbesztercei, Trencséni és a Stubnyafürdői járás

Piros járások (8): Dunaszerdahelyi, Lévai, Érsekújvári, Nagyszombati, Illavai, Privigyei, Szenicei és a Zsarnócai járás

Narancssárga járások (8): Pozsony I–V., Galántai, Komáromi és a Vágsellyei járás

A 24 fekete járásban az éttermek már a teljesen védett személyek számára sem lesznek nyitva (csak elvitelre lehetséges a rendelés), a konditermek, illetve hotelek úgyszintén kénytelenek bezárni. A ruházati üzletekbe sem olyan egyszerű bejutni – oltási igazolvánnyal, teszttel, vagy a betegség legyőzését igazoló dokumentum felmutatásával vásárolhatnak az üzletközpontokban. A sebészeti szájmaszk viselése kint is kötelező, így az elhunyt szeretteinkre való megemlékezés során, a temetőben sem szabad levenni a maszkot. Az FFP2-es típusú szájmaszk szintén visszatért, beltéren kötelező a nagyobb biztonságot nyújtó védőeszköz használata. A lagzik és egyéb ünnepségek pedig szóba sem jöhetnek.

Bordó járásokból is van bőven – összesen 39, köztük a Kassai, Nagykürtösi, Nyitrai, Rozsnyói, Szenci és Tőketerebesi járás is. A narancssárga árnyalat viszont szinte teljesen kikopott a regionális járványügyi térképről, mindössze 8 járásban sikerült megőrizni a viszonylag enyhe feltételeket. A Dunaszerdahelyi járás a magas oltottsági szint ellenére is átcsúszott az eggyel szigorúbb besorolásba, így a Lévai és Érsekújvári járással karöltve a 8 piros színnel jelölt rész között szerepel. A narancssárgák száma egyre alacsonyabb ugyan, de pozitív hír, hogy a magyarok által sűrűn lakott településeket is érint – a Pozsonyi mellett a Galántai, a Komáromi és a Vágsellyei járásban vannak érvényben enyhébb szabályozások.

(ba, mr)