Tarolnak a szlovák webáruházak

A korábbi évekhez hasonlóan a Mastercard idén is elkészítette a szlovák piac aktuális kártyahasználati szokásokat feltáró kutatását, amelynek a legfontosabb tanulsága, hogy a járvány miatt tovább nőtt az elektronikus fizetések népszerűsége, olyan felhasználókat is elérve, akik korábban a készpénzhasználathoz ragaszkodtak. Látványosan megugrott azonban az online vásárlás is.

„A szlovákiai webshopok forgalma tavaly 47 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest, az online élelmiszer- és sportszervásárlás több mint a duplájára nőtt” – nyilatkozta lapunknak Michal Čarný, a Mastercard Szlovákiáért és Csehországért felelős vezérigazgatója. Szerinte a lakosság döntő többségének már van tapasztalata az internetes vásárlással, a felmérésük szerint ugyanis a megkérdezettek 91 százaléka már vásárolt a webáruházakból. Mára az online fizetéstől is egyre kevesebben ódzkodnak, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a válaszadók alig 15 százaléka fejezte ki az ezzel kapcsolatos bizalmatlanságát. „Mindent megteszünk azért, hogy az online fizetés egyre biztonságosabb legyen, ami különösen a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos” – tette hozzá Čarný.

A webáruházakban vásárlók 57 százaléka tavaly már a kártyájával fizetett a neten keresztül, de megugrott azok száma is, akik a futárcégnek fizettek kártyával. Az utólagos készpénzes fizetést az online rendeléseknél a megkérdezettek alig harmada vette igénybe. Čarný szerint a járvány az üzletekben megvalósított kártyás fizetésekre is rányomta a bélyegét. A kártyahasználók többsége ahol csak tud, már érintésmentesen fizet.