Szoros lehet a védelmi szerződésről szóló parlamenti szavazás, a Szövetség is támogatná, ha a törvényhozásban lenne

A kormányoldal legnagyobb része támogatja az USA-val kötendő védelmi szerződést, az ellenzéki Smer és Hlas, ahogy a szélsőjobboldali pártok is viszont élesen elutasítják azt. A Szövetség elnöke, Forró Krisztián kijelentette, ha a parlamentben lenének, ők támogatnák a megállapodást.

Pozsony | A kormányoldal legnagyobb része támogatja az USA-val kötendő védelmi szerződést, az ellenzéki Smer és Hlas, ahogy a szélsőjobboldali pártok is viszont élesen elutasítják azt. A Szövetség elnöke, Forró Krisztián kijelentette, ha a parlamentben lenének, ők támogatnák a megállapodást.

Az Egyesült Államok és Szlovákia között kötendő egyezményt a kormány már aláírta, de a parlamentnek is jóvá kell azt hagynia. Az erről szóló rendkívüli ülést kedden tartják. Boris Kollár házelnök a közmédia vasárnapi politikai vitaműsorában arról beszélt, valószínűsíti, hogy a frakciójuk tagjai ún. zöld kártyát kapnak a kérdésben, vagyis nem alakítanak ki közös álláspontot. Hozzátette, hat-hét képviselőjük biztosan nem fogja megszavazni az megállapodást. A házelnök szerint az SaS és a Za ľudí támogatja a szerződést, az OĽaNO-ban pedig még vannak bizonytalan képviselők. Úgy látja, ugyanakkora az esélye, hogy a törvényhozás megszavazza az egyezményt, mint annak, hogy elutasítja azt. Kiemelte, a szerződés megkötése után továbbra is érvényes lesz, hogy csak akkor léphetnek az ország területére idegen katonák, ha abba a parlament beleegyezik. Juraj Šeliga, a Za ľudí alelnöke, parlamenti képviselő szerint is nagyon szoros eredmény várható az egyezményről való szavazás során.

Az ellenzéki Hlas vezetője, Peter Pellegrini a műsorban elmondta, továbbra is kételyei vannak afelől, hogy a megállapodás összhangban van-e az Alkotmánnyal. Szerinte ki kellett volna kérni az alkotmánybíróság álláspontját. Ők nem fogják megszavazni a dokumentumot. Sőt arról beszélt, ha ő lenne a kormányfő, akkor a magyar miniszterelnökhöz, Orbán Viktorhoz hasonlóan Moszkvába ment volna tárgyalni. A szélsőjobboldali Republika EP-képviselője, Milan Uhrík a TA3 hírtelevízió vasárnapi vitaműsorában arról beszélt, szerintük a szerződés szükségtelen, ahogy egyébként azt is állítja, Oroszország szuverén joga, hogy jelentős katonai erőt vonultatott fel Ukrajnával közös határán. A szintén szélsőjobboldali ĽSNS képviselői korábban ugyancsak elhatárolódtak a védelmi megállapodástól.

Az USA-val kötendő szerződés szerint az amerikai hadsereg bizonyos mértékben használhatna két szlovákiai katonai repteret, amit 100 millió dollár értékben fel is újítanának. A megállapodás előkészítése évek óta, tart és még a Smer-kormány idején indult. Ennek ellenére a párt elutasítja a megállapodást, a dokumentum kapcsán hazaárulásról beszélnek. Robert Kaliňák, a Smer parlamenti képviselője szerint szükségtelen szerződésről van szó, népszavazást akarnak, amivel az egyezmény elutasítását akarják elérni. A párt kedd délutánra, a rendkívüli ülés idejére, tüntetést szervez a pozsonyi parlament elé.

A TA3 politikai vitaműsorában Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, szerinte a kormány a védelmi szerződéssel akarja a nyilvánosság figyelmét a valódi problémákról elterelni, az ellenzék pedig politikai pontokat igyekszik szerezni ezzel a témával. A pártelnök azonban kijelentette, ha bent lennének a parlamentben megszavaznák az egyezményt.