Szombaton ne várjuk a postást!

„A hétvégén, vagyis március 13-án és 14-én az összes szlovákiai postahivatal zárva tart” – nyilatkozta lapunknak Iveta Dorčáková, a Szlovák Posta szóvivője. Az egyes postahivatalok aktuális nyitvatartási idejéről ide kattintva és a posta okostelefonos alkalmazásán keresztül tájékozódhatunk.

A hétvégi országos lezárás a lapok kézbesítését is érinti. Az előfizetők a lapok szombati, március 13-ai számához így csak hétfőn, március 15-én juthatnak hozzá.

Az Új Szó a rendelkezésére álló eszközökkel természetesen továbbra is szeretné legalább részben kárpótolni az előfizetőit. A lapterjesztés szüneteltetése idején a napilap szombati, digitális oldalait most is e-mailben juttatjuk el az olvasóinkhoz. Akik ehhez még nem adták meg az aktuális e-mail-címüket, azok ezt továbbra is megtehetik. Ehhez nem kell mást tenniük, mint ide kattintva kitölteni az adategyeztető lapot. A pár percet igénylő közreműködésüket a kapcsolattartás aktualizálásához előre is köszönjük.