Szlovákia lehet az egyik legdrágább ország az EU-ban

Az infláció várhatóan emelkedni fog

A januári infláció emelkedését többek között az általános forgalmi adó emelése okozta, amely az árak széleskörű növekedését eredményezte, különösen a szolgáltatások terén. Matej Horňák elemző szerint az áfaemelés hatása elsősorban a szolgáltatások árait pörgette fel, míg az áruk esetében az emelkedés nem volt teljes mértékben érezhető, mivel a gyártók és a kiskereskedők alacsonyabb haszonkulcsot alkalmaztak.

Horňák arra figyelmeztetett, hogy a jövőben várhatóan fokozódni fog az árak emelkedése, különösen az új tranzakciós adó bevezetésével, amely tovább növeli a költségeket.

Feltételezzük, hogy itt is fokozatos árkiigazítás következik be, ami a költségek további növekedésével együtt az elkövetkező hónapokban felfelé fogja nyomni az árakat

– tette hozzá.

Hasonló véleményen van Ľubomír Koršňák is, aki szerint a magasabb áfa hatása még a következő hónapokban is fokozódni fog, míg a szolgáltatások árai továbbra is az átlag felett emelkednek.

A kormány azonban az energiaárak növekedését igyekszik fékezni, ami segíthet mérsékelni az inflációs nyomást. Horňák rámutatott, hogy az energiaárak piacra szabott igazítása valószínűleg jövőre várható, a jelenlegi támogatási rendszerek pedig alacsonyabb szinten tartják az inflációt, bár ennek költségei az államkasszát terhelik.