Szinte biztos Čaputová elsősége

A Medián ügynökség legutolsó – egy héttel ezelőtti – felmérésében Zuzana Čaputová támogatottsága 60,5%, Maroš Šefčovičé pedig 39,5% volt. Martin Slosiarik szerint elképzelhető, hogy ezek az arányok a kampány alatt változtak, főleg miután a Smer a második forduló előtt támadásba lendült Čaputovával szemben. „Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy ez a támogatottság megforduljon” – mondta a Focus ügynökség vezetője. Slosiarik szerint a két jelölt támogatottsága nyilván a szemtől szembeni viták következtében még változhat, illetve hatással lehet rá az is, hogy Šefčovič megpróbálja kétségbe vonni Čaputová ügyvédi gyakorlatának törvényességét. „Kétlem, hogy ezzel olyan hatást tudnának elérni, hogy a Čaputovát támogatók jelentős tábora elforduljon a jelölttől, s masszív számban nem járulnának az urnákhoz. Az arányok változhatnak az által is, hogy Šefčovič mobilizálhatja a szavazók egy részét, de ez becslésem szerint nem lesz elegendő ahhoz, hogy megfordítsa az eddigi felmérések eredményét” – magyarázza Slosiarik, aki szerint az uniós biztos nem tudja mozgósítani Štefan Harabin és Marian Kotleba szimpatizánsait sem. Pluszszavazatokat ugyanis csak ettől a két tábortól gyűjthetne be. Martin Slosiarik becslése szerint a második fordulóban alacsonyabb lesz a részvételi arány, mint az első fordulóban, de komolyabb hatása ennek sem lesz a végeredményre. „A jelöltek továbbra is olyan kampányt folytatnak, hogy a választókat motiválják, mobilizálják a voksoláson való részvételre” – véli az elemző.

Šefčovič támad, Čaputová hárít

Az államfőjelöltek egyik utolsó vitája nem hozott komolyabb meglepetést. Maroš Šefčovič kizárólag akkor fogalmazott meg konkrét álláspontot, amikor ellenfelét bírálta, illetve igyekezett lejáratni. Ellenben Zuzana Čaputová nem ment bele a sárdobálásba, és nem tért ki a kényes kérdések elől.

A Denník N által szervezett államfőjelöltek vitájának Maroš Šefčovič azzal adta meg a támadó jellegű alaphangját, hogy kijelentette, Zuzana Čaputová egymás után mondja le a tervezett vitákat. Čaputová viszont rámutatott, hogy a moratórium előtt hat különböző vita során csapnak össze, s kizárólag azokat törölték, melyeket időhiányában nem tudott vállalni. Elutasította Šefčovič azon állítását is, mely szerint Čaputová angolnyelv-tudása hiányos.

Maroš Šefčovič továbbra is kitart amellett, hogy Zuzana Čaputová törvényt sértett, amikor egy időben vállalkozott és jogvégzett gyakornokként tevékenykedett. Ezen állításakor a jelenlegi szabályozásból indul ki, az akkori törvények ezt lehetővé tették. Ezt az ügyvédi kamara és egymástól függetlenül több jogász is alátámasztotta. „Ön és a csapata nyilván úgy készülnek a közös vitáinkra, hogy átveszik, mit rójon fel nekem, a jogvégzett gyakornoki időszakomat, az angolnyelv-tudásomat, kollégái támadják a testvéremet, az apámat. Közben pedig társadalmi megbékélésről beszél, én ezt nem értem. Az én világomban elfogadhatatlan, hogy hasonlóan járjak el, valamennyien ráfizetünk arra, hogy a politikusok személyes harcokat folytatnak, én ehhez nem csatlakozom, és nem fogom támadni önt” – közölte Čaputová.

A másfél órás vita során számos belföldi témával kapcsolatos kérdést kaptak a jelöltek. Maroš Šefčovič egyetlen kérdésre sem adott egyenes választ. Nem felelt egyebek mellett arra a kérdésre, hogy Andrej Danko (SNS) házelnöknek nem kell-e bocsánatot kérnie plágiumbotránya miatt, ahogyan arra sem, kinevezné-e Dušan Kováčik speciális ügyészt főügyésszé. Kováčik speciális ügyészként 62 komoly botrány kivizsgálását felügyelte, de egyetlen ügyben sem tett vádemelési javaslatot. Šefčovič nem foglalt állást Martin Glváč SMS-üzenetei kapcsán sem, melyeket Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelésével gyanúsított Marian Kočnerrel és Alena Zs.-vel váltott. Helyette Richard Sulíkról és Igor Matovičról beszélt, illetve arról, hogy a korrupciós, botrányos ügyeket vizsgálják ki a hatóságok. Šefčovič kiállt Gabriela Matečná (SNS) agrárminiszter mellett, mert szerinte mindent megtesz az ágazatért. Čaputová viszont komoly gondnak tartja, hogy számos gazda jogerős bírósági végzéssel a kezében sem képes hozzájutni saját földjéhez és megművelni azt.

A két jelölt a külpolitikai kérdéseket illetően is eltérő nézeteket vall. például Angela Merkel politikájáról, de a venezuelai helyzetről is. Maroš Šefčovič uniós biztosként nem foglalt állást arról, hogy jelenleg ki a dél-amerikai ország legitim elnöke, mert szerinte „az ilyen jellegű állásfoglalások akár polgárháborúhoz vezethetnek az adott országban”. Míg Zuzana Čaputová szerint érthető a Fidesz tagságának felfüggesztése az EP-ben, addig Šefčovič kitért a lengyeleket fenyegető uniós szankciókat firtató kérdés elől.