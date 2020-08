Szándéknyilatkozat születhet Komáromban a magyar politikai egység megteremtéséről

Komárom polgármestere, Keszegh Béla (független) augusztus 20-án a városban felállított Szent István-szobor közös megkoszorúzására hívta meg az MKP, a Híd és az Összefogás vezetőjét. „Azért őket hívtuk meg, mert ők adhatják a vázát annak az együttműködésnek, ami a jövőben kialakulhat. Fontos lenne, ha ezt az együttműködést mihamarabb szimbolikusan is megfogalmaznák“ – mondta a polgármester, de hozzátette, hogy természetesen a többi politikai szereplőt is szívesen látják ebből az alkalomból Komáromban. A városvezető arról is beszélt, az esemény azért is kiemelt figyelmet kap, mert Magyarországon az augusztus 20-i rendezvények jelentős része a koronavírus-járvány miatt elmarad. Keszegh elmondta, az eseményen Potápi Árpád János (Fidesz), a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára mond majd beszédet.

Gombaszögi piknik: tárgyalások és szándéknyialtkozat

Az említett három párt már korábban is együtt lépett a nyilvánosság elé. Csütörtökön este az Összefogás által Gombaszögön rendezett közéleti pikniken vitázott a három párt vezetője, Forró Krisztián, az MKP, Sólymos László, a Híd és Mózes Szabolcs a házigazda szerepét játszó párt elnöke. A sajtó és a nyilvánosság részére is nyitott beszélgetést Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke vezette.

Forró arról beszélt, a hazai magyar politikai szubjektumok egysége nem lehet cél. „Ez csak egy eszköz, amelynek a megmaradást kell szolgálnia” – mondta. Forró már a következő héten tárgyalóasztalhoz ülne. „Az Összefogással és a Most-Híddal az egyeztetéseket minél hamarabb el kell kezdeni” – jelentette ki, és arra emlékeztetett, először csak az Összefogással akartak tárgyalni, de a gombaszögi találkozó miatt is inkább úgy döntöttek, háromoldalú egyeztetést kezdeményeznek. A beszélgetésen élő adásban hívta tárgyalni a Hidat is.

Sólymos elfogadta Forró meghívását. Úgy tudjuk, jövő hét második felében kerülhet sor a találkozóra. A Híd elnöke a gombaszögi vitában arról beszélt, a politikusoknak meg kell hallgatniuk a választókat. „A felmérések szerint a választók 70-80 százaléka azt akarja, hogy működjünk együtt” – mondta, és hozzátette, a pártoknak nem saját magukkal kell foglalkozniuk. Azt javasolta, augusztus 20-án, a komáromi találkozó alkalmával írjanak alá egy közös szándéknyilatkozatot arról, hogy létrehozzák magyar politikai egységet.

Mózes lapunknak elmondta, a komáromi találkozón és a szándéknyilatkozat kidolgozásában is részt vesznek. Az Összefogás vezetője szerint a szlovákiai magyar választónak az elmúlt tíz évben nem volt sikerélménye, ezért is csalódhattak a magyar pártokban. „Új lappal indítva egy egységes magyar képviseletet kell teremteni. Egy olyat, amire a választók büszkék lehetnek” – tette hozzá. Kérdésünkre elmondta, hogy ideális esetben az augusztus 20-i szándéknyilatkozatban jó lenne határidőt adni az érintett pártok együttműködésének létrejöttére.

A színfalak mögött, vagy előtt?

Arra a kérdésünkre, hogy az együttműködési tárgyalások mennyire a színfalak mögött zajlanak majd, Sólymos azt emelte ki, számára az a fontos, hogy az egyeztetéssorozat sikeres legyen. Arról beszélt, nekik egymás között kell megállapodniuk arról, hogy mivel szólítják meg a választót, majd pedig ezt kell a szavazókkal kommunikálniuk. Forró szerint a tárgyalások után sajtótájékoztatót fognak tartani. Mózes azzal példálózott, hogy az éppen zajló piknik is a transzparenciának jele. Kiemelte, ők már korábban közölték, milyen elvek, feltételek mellett szeretnének együttműködni a többi párttal.

Simon kiszorult

A gombaszögi pikniken a közönség soraiban jelen volt Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke is. Lapunknak arról beszélt, az, hogy a pódiumbeszélgetésekbe vendégként nem hívták őt meg, azt mutatja, az Összefogás nem tartja őket releváns politikai pártnak. "Ugyanakkor a Magyar Közösségi Összefogás (MKS) parlamenti választásra állított jelöltlistájára mi is nem kevés szavazatot hoztunk" - mondta Simon arra emlékeztetve, hogy pártaja egy listán indult az MKP-val és az Összefogással. Hozzátette, csak őrá 13 ezren szavaztak. "A Magyar fórumot így kirekesztették" - véli Simon. A pártelnök egyelőre nem tudta megmondani, augusztus 20-án Komáromba látogat-e, vagy sem. "A elnökségünkön meg fogjuk vitatni, hogy hol és milyen formában fog a párt augusztus 20-i rendezvényen részt venni" - nyilatkozta a Magyar Fórum elnöke.

Piknik vitákkal

Az Összefogás a Gombaszögi Kempingben szervezte meg azt a közéleti pikniknek nevezett rendezvényt, amelyre az összes szlovákiai magyar polgármestert, önkormányzati és megyei képviselőt, közel négy ezer embert hívtak meg. Az eseményen 350-400 résztvevő jelent meg, köztük volt több közszereplő és magyarországi diplomata is. A program első pontja a Híd, az MKP és az Összefogás alelnökeinek és elnökségi tagjainak vitája volt, melyet az Új Szó munkatársa vezetett. Ezt követően a kisebbség- és emberjogi szakértők beszélgetése következett, végül pedig a pártelnökök vitájára került sor. A beszélgetésekről készült videófelvételeket az Új Szó Facebook-oldalán tekinthetik meg.