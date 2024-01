Šutaj Eštok: Szlovákia nem hosszabbítja meg a határellenőrzést, nyugodt a helyzet

„Már nem terjesztek elő újabb javaslatot az ellenőrzések meghosszabbítására” – szögezte le a miniszter, az intézkedéseket akkor vezetik be újra, ha információkat kapnak az illegális migráció élénküléséről.

A miniszter várakozásai szerint erre tavasszal kerülhet sor. „Ezt az időszakot arra használjuk fel, hogy megpihenjenek azok a rendőrök és a katonák is, akik szolgálatot teljesítettek a határon, és felkészülten várjuk, ha erősödne a nyomás” – tette hozzá a Markízának.

A magyar határ ellenőrzése január 22-ig van érvényben, a kormány erről legutóbb december elején határozott. Az intézkedést tavaly ősszel vezette be Szlovákia, miután Lengyelország, Csehország és Ausztria is ellenőrzéseket vezetett be a Szlovákiával közös határán.