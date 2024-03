Šutaj Eštok: A 2. fordulóban a koalíció összes szavazójára szükség lesz

Šutaj Eštok elmondta, a következő két hetet az összes választója mobilizálására használja fel a kormánykoalíció, azokra a régiókra is jobban akar figyelni, ahol az első körben Korčok nyert, és a magyar választók támogatását is el akarja nyerni. Visszautasította, hogy előzetes megállapodásokat kötöttek, mert „az államfőválasztás nem arab bazár és kupeckedés”. Gröhling fontosnak tartja, hogy Korčok a magyar választókat is megszólítsa, és a magyar közösség is kinyilvánítsa az akaratát.

A SaS elnöke szerint durva dezinformációs kampány indul Korčok ellen, ellenfelei semmitől sem fognak visszariadni. Ezért az SaS-nek is harcolnia kell a nyilvánosság félrevezetése ellen. A belügyminiszter azzal reagált, többet fognak beszélni arról, kicsoda Korčok, de nincs szükség rá, hogy bármit kiötöljenek, elég a tényeket sorolni.

Šutaj Eštok szerint a várakozásoknak megfelelő eredmény született, a két esélyes jutott a második fordulóba, elégedett azzal, hogy Pellegrini megküzdhet az elnöki palotáért. Gröhling azt mondta, a várakozásuknak megfelelően Korčok bejutott a második fordulóba, és ez azt igazolja, az emberek számára nem közömbös, hogy ki áll majd az ország élén.