Sulík: Ha Matovič nem távozik, az SaS kilép a kormányból

Igor Matovič (OĽANO) kormányfőn van a sor, nyilatkoznia kell, lemond-e, hogy folytatódhasson az érdemi kormányzás. Ha nem távozik, az SaS kilép a kormányból – jelentette be Richard Sulík, az SaS elnöke, miniszterelnök-helyettes a Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel folytatott keddi megbeszélés után. Az SaS március 24-ig, jövő szerdáig szabott határidőt Matovičnak. A liberálisok az esetleges lemondás folyamatáról is tárgyaltak az államfővel.

Igor Matovič (OĽANO) kormányfőn van a sor, nyilatkoznia kell, lemond-e, hogy folytatódhasson az érdemi kormányzás. Ha nem távozik, az SaS kilép a kormányból – jelentette be Richard Sulík, az SaS elnöke, miniszterelnök-helyettes a Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel folytatott keddi megbeszélés után. Az SaS március 24-ig, jövő szerdáig szabott határidőt Matovičnak. A liberálisok az esetleges lemondás folyamatáról is tárgyaltak az államfővel.

„Matovičnak közölnie kell, hogyan dönt. Lemond, hogy folytatódhasson az érdemi kormányzás, vagy nyaktörő megoldásokat fog keresni a kisebbségi kormányzástól egészen addig, hogy a legszűkebb többséggel kormányoz, esetleg – idézőjelben mondva – a szabadon kószáló képviselőket fogja megvásárolni. Ezt neki kell eldöntenie" - mondta Sulík. Az SaS elnöke és Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter arról is beszélt az államfővel, miként zajlana le a miniszterek távozása. Az SaS legkésőbb március 24-ig vár a kormányfő döntésére. „Nem akarjuk, hogy a három SaS-es miniszter egyidejű távozásával feleslegesen nagy problémák álljanak elő, és Matovič is felkészülhessen, ha úgy döntene, hogy nem mond le. Szeretnénk, ha az elnök asszony is tudná, mi vár rá" - mondta a miniszterelnök-helyettes. Ha Matovič bejelenti, hogy nem távozik, az SaS azonnal kilép a kormányból. Az SaS képviselői klubja és országos tanácsa is egységes ebben. „Nem maradunk egy Matovič vezette kormányban, különben ezért a katasztrofális működésért mi is felelősek leszünk" – szögezte le Sulík, és bejelentette, találkozót kezdeményezett az OĽANO parlamenti klubjának tagjaival.

A kormányválság a Szputnyik V vakcina megvásárlása miatt éleződött ki, de régóta feszültség volt tapasztalható a koalíciós partnerek, főleg Sulík és Matovič között. Az előrehozott választást mind a négy párt elutasítja, az SaS és a Za ľudí kormányátalakítást szorgalmazott, és Marek Krajčí (OĽANO) egészségügyi miniszter, valamint Matovič távozását. Krajčí már lemondott.

Az SaS és a Za ľudí hétfőn (március 15.) bejelentette, hogy a miniszterelnök lemondását követeli. Veronika Remišová és Sulík is közölte, hajlandó lemondani a kormányban betöltött funkciójáról. Az SaS közölte, ha Matovič nem mond le, a párt kilép a kormányból. Ugyanezt jelentette ki a Za ľudí is. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter egyértelművé tette, hogy Matovič vezetésével nem marad a kormányban, mert ott nem érheti el a reformok bevezetését.

A Sme rodina mozgalom cirkusznak nevezte, ami a koalícióban zajlik. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter bejelentette a lemondását. Úgy fogalmazott, részéről ez egy gesztus, hogy a válság mielőbb megoldódjon. Az OĽANO továbbra sem akar előrehozott választást, és kitart amellett, hogy Krajčí lemondásával eleget tettek a kormány átalakításával kapcsolatos követeléseknek.