Šulík: Čaputová nem teljesen elégedett Az elnök asszony című filmmel

Már korábban is szerettet volna politikai témákról forgatni, részben civil szerepvállalása, részben rendezői példaképei miatt. „Amikor Zuzana bejelentette az indulását, azt mondtam, ő lehet az, aki megérti, mi a célom – öt egész évet bemutatni az elnöki palotában” – emelte ki a rendező, hogy miben különleges ez a dokumentumfilm. Elmondása szerint végig a kivételes és meghatározó pillanatokra vadászott az események sűrűjében. „Ez azért is volt nehéz, mert az adott pillanatban nem mindig tudjuk, mekkora jelentősége lesz később annak, ami éppen történik, egy feledésbe merülő, hétköznapi dologról van-e szó, vagy utólag átértelmeződik, felértékelődik. Öt év távlatából elmondhatom, több ilyen dolog is előjött a film végső összeállításakor.”

Az időrendi sorrendet követő dokumentumfilm forgatókönyv nélkül készült. Šulík elmondta, a többi politikustól eltérően Čaputová egy pillanatig sem tartott attól, hogy valamilyen váratlan, kellemetlen helyzetbe akarják hozni. „Azt vallja, hogy a politikát átláthatóan, és a választók számára is hozzáférhetően kell művelni. Korunk egyik nagy negatívuma, hogy tulajdonképpen nem is sejtjük, kicsodák-micsodák a politikusaink, csakis a közösségi hálókon és a sajtótájékoztatókon terjesztett propagandából ismerik őket az emberek, és nagyon kevés lehetőség van a valódi énjük, jellemük és mozgatórugóik megismerésére” – véli Šulík.

Az elnök asszony című filmet október 31-től játsszák a mozik, rendkívül feszült és fordulatos öt év eseményeibe ad betekintést.

Šulík beismertette, hogy Čaputová nem teljesen elégedett a filmmel. „Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy rendkívül nagyvonalú, mert lehetőséget adott arra, hogy az én szemszögemből is megjelenjen az adott időszak és az egyes helyzetek. Az én érzéseim is megjelennek, és hiszem, hogy sok-sok emberével egyeznek” – tette hozzá a rendező. „Nem volt teljesen elégedett a filmmel, ő optimistábban látta a helyzetet, szerette volna, ha ebből, az általa elért változásokból is többet megmutat a film” – magyarázta Šulík, aki a forgatás során a Havel polgártárs című cseh filmet tekintette példának. „Václav Havel – csakúgy, mint Zuzana Čaputová – értette annak fontosságát, hogy az emberek ne csak a hivatalos szemszögből lássák a politikust” – zárta Šulík.