Sofőrök, figyelem! Júliustól az Európai Unióban színt változtat a zöld kártya!

Tavaly októberig még két kártyával kellett igazolni, hogy az adott gépjárműre megkötötték a kötelező felelősségbiztosítást. A fehér kártya csak Szlovákia területén volt elismert igazolás a biztosítás kifizetéséről, külföldön viszont a rendőröknek a zöld színű kártyával kellett igazolni ugyanezt. A biztosítók sokat panaszkodtak arra, hogy a kétféle kártya teljesen fölösleges. A nyomásgyakorlással végül elérték a céljukat, így 2019-től megszüntették a fehér kártyákat. Néhány hónappal később jön a következő újdonság: a zöld kártya is megszűnik, pontosabban színt változtat.



Miért kell változtatni?



A Szlovákiai Biztosítók Irodájának (SKP) tájékoztatása szerint a gépjárművek tulajdonosai 2020. július 1-től a nemzetközi biztosítási kártyát, az úgynevezett zöld kártyát fekete-fehér színkombinációban is megkaphatják. A változtatást az Európai Unió tagállamainak megállapodása után hagyták jóvá. A biztosítók ugyanis számos uniós országban nehezményezték, hogy a zöld kártya kiállítása fölösleges, mivel a biztosítások jelentős részét már úgyis interneten kötik meg, s mivel nem rendelkezik mindenki színes nyomtatóval, az ügyfelek gyakran nem tudják zöld színben kinyomtatni az adott igazolást. Ezért engedélyezik júliustól a hatóságok, hogy a zöld kártya színe ugyanolyan feketefehér legyen, mint amilyennek a használatát tavaly beszüntették.

A változásra már a biztosítók is készülnek. „Július 1-től minden új ügyfelünknek fekete-fehér kártyát állítunk ki a zöld helyett, ugyanakkor megkezdjük a zöld kártyák cseréjét fehérre azon klienseink számára, akiknek a biztosításuk július 1-je után jár le” – árulta el lapunknak Katarína Kukurová, a Generali Biztosító kommunikációs szakértője, hozzátéve: a módosítás miatt a klienseknek semmilyen kötelezettségük sem lesz, az egyetlen különbség, amit megtapasztalnak, hogy a felelősségbiztosítás kifizetése után már más színű kártyát fognak kapni. Kukurová ugyanakkor megjegyezte, díjaznák, ha az adott kártyát, vagy igazolást, elektronikus formában is elküldhetnénk az összes kliensüknek, jelenleg ugyanis ezt nem engedélyezik a törvények. „Ez a megoldás nemcsak gazdaságosabb lenne, hanem a környezetet is sokkal inkább kímélné” – fűzte hozzá a szóvivő.

Az Allianz Biztosító is üdvözli a módosítást, mivel a kliensekkel folytatott kommunikáció jelentős része már így is elektronikus formában történik. „A fekete-fehér zöld kártyát így a kliensünk otthon is kényelmesen kinyomtathatja magának, s nem kell várnia a kártya kézbesítésére, s a biztosító fiókirodájába sem kell ellátogatnia” – mondta az Új Szónak Helena Kanderková, az Allianz kommunikációs szakértője.



Átmeneti időszak



Az Európai Unió területén a rendőrök júliustól az új fekete-fehér kártyákon kívül az eddig ismert zöld kártyákat is elismerik, ám csak átmeneti időszakra. 2021. július 30-tól már csak az új, egységes fekete-fehér kártyák lesznek érvényesek. Az Allianz például ezalatt az átmeneti időszak alatt akarja elhasználni az előre kinyomtatott zöld kártyákat.

Az Union Biztosító júliustól csak a zöld kártyák fehér változatát fogja kiállítani. „A kliens ezt az igazolást már fekete-fehér nyomdán is kinyomtathatja. Az igazolás további nagy előnye, hogy már csak egyoldalú, tehát a hátlapján már semmilyen adatok sincsenek feltüntetve” – pontosított Beáta Dupaľová Ksenzsighová, az Union Biztosító szóvivője. A zöld kártya kifejezés egyébként a szlovák jogrendben továbbra is érvényben lesz, a módosításához ugyanis meg kell változtatni a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításról szóló törvényt.