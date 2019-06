Šefčovič fontos posztot kaphat Brüsszelben

Az információval a Sme napilap és a 444.hu rukkolt elő, akik több, egymástól független forrásra hivatkoztak. A Šefčovič jövőjével kapcsolatos találgatásokat a szóvivője és a külügyminisztérium sem erősítette meg, de ugyanakkor nem is cáfolta. „Mindössze a média spekulációiról van szó. Az EU legmagasabb pozícióinak betöltése az egyes tagállamok vezetőinek kezében van” – mondta lapunknak Juraj Tomaga, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője. Hasonlóan fogalmazott Šefčovič szóvivője, Renáta Goldírová is.

„A legfontosabb posztokról a tagállamok vezetői a pénteki EU-csúcson tárgyalnak majd, ezért még korai erről beszélni”

– mondta lapunknak Goldírová.

Radovan Geist uniós szakértő szerint Šefčovič jelenleg valóban az egyik legesélyesebb jelölt erre a posztra, azonban biztosan nem lehet kijelenteni, hogy végül őt választják meg. „Ez a döntés több tényezőtől is függ. Annyi bizonyos, hogy a V4-es országoknak szükségük lenne egy erős pozícióra. Azok közül, akik eddig felmerültek, talán ő tűnik a legerősebb jelöltnek, hiszen már korábban is jelentős szerepe volt az Európai Bizottságban, és széleskörűen ismert politikusról beszélünk. Viszont az is kérdéses még, hogy a V4 egyáltalán képes lesz-e saját jelöltet elhelyezni ebben a pozícióban, hiszen ebből a szempontból jelentős konkurenciát jelenthetnek a balkáni államok, ahol szintén erős jelöltek jönnek számításba” – magyarázta lapunknak a szakértő.

Geist hozzátette, hogy az Európai Unió „külügyminiszteri posztjaként” is emlegetett pozíció ugyan fontos, de nem biztos, hogy Szlovákia számára közvetlenül hasznot hoz.

„Mivel egy közös jelöltről beszélünk, ezért semmiképpen sem helyezheti előtérbe Szlovákia érdekeit. Ez inkább presztízskérdés, egyrészt az egész országnak, másrészt pedig a kormánynak is”

– mondta Geist.

A szlovák kormány a tegnapi ülésén hivatalosan is megerősítette, hogy Šefčovičot jelölik az Európai Bizottság szlovák képviselőjének a 2019–2024 közötti ciklusra. Peter Pellegrini miniszterelnök a szokásokhoz híven levélben értesíti az Európai Bizottságot a jelölt nevéről. „Šefčovič tapasztalt diplomata, aki már két egymást követő ciklusban is rendkívül jó munkát végzett az Európai Bizottságban” – olvasható a levélben. Šefčovič 2009 óta tagja az Európai Bizottságnak. Jelenleg ő az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke. (nar, SME, 444, TASR)