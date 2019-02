Saková beavatkozik a Kuciak-ügy vizsgálatába

Korábban ugyan azt nyilatkozta nem fog beavatkozni a Kuciak-ügy feltárásába, Denisa Saková belügyminiszter most mégis közbelépett.

Pozsony | Korábban ugyan azt nyilatkozta nem fog beavatkozni a Kuciak-ügy feltárásába, Denisa Saková belügyminiszter most mégis közbelépett.

A tárcavezető úgy döntött, hogy a Maroš Žilinka ügyész és Daniel Lipšic meggyilkolásának előkészítése miatt indított nyomozást kivonja a Kuciak-ügyön dolgozó rendőrök hatásköréből. Saková a gyilkosságok előkészítésének ügyét a belső rendőri ellenőrzéshez utalta, amelyet közvetlenül ő irányít. A gyilkosságok előkészítésének, valamint Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében azonban a gyanúsítottak köre azonos.

A miniszter azt állítja a döntés a Speciális Ügyészséggel való egyezség nyomán jött létre. Az ügyészség azonban erről mit sem tud. Jana Tökölyová szóvivő megkeresésünkre lapzárta előtt pár perccel azt válaszolta, nem kaptak a döntésről szóló határozatot, ezért aztán a miniszter lépésének okait sem ismerik.

Az ügy egy részének a belső ellenőrzéshez való utalása magukat a nyomozókat is meglepte, de váratlanul érte a Kuciak család ügyvédjét, Lipšicet is, aki a gyilkosság előkészítésének ügyében sértettnek is számít.

Lipšic attól tart, hogy az ügy áthelyezése politikai manipuláció eredménye lehet, és hozzátette, az ilyen ügyekben nem a belső ellenőrzés, hanem a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) és a Speciális Ügyészség az illetékes.

Saková döntése azért is meglepő, mert hétfőn még úgy nyilatkozott, hogy a nyomozás részleteiről ő is többnyire csak a sajtóból szerez tudomást, hiszen tárcavezetőként nem férhet hozzá a nyomozati irathoz.