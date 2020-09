Rosszul fialtatjuk a megtakarításainkat

Míg az előző, 2008-ban kezdődő gazdasági válság során a lakosság tömegesen szedte ki pénzét a befektetési alapokból, az Across Private Investments befektetési társaság legfrissebb elemzése szerint a koronavírus-járvány idején sikerült megőriznünk a hidegvérünket. „Az eladásokat természetesen most sem sikerült teljesen elkerülni. A vagyonkezelők márciusban 129 millió eurós mínuszban voltak, a kisbefektetők azonban gyorsan visszanyerték a bátorságukat, tudatosítva, hogy a befektetéseknél nem szabad az érzelmeikre hagyatkozniuk” – nyilatkozta Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko pénzügyi elemzője.

Annak ellenére azonban, hogy a pénzpiaci pánikot ezúttal sikerült elkerülnünk, a lakosság nagy része még mindig képtelen hatékonyan fialtatni a megtakarításait.

„Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a többség egyszerű bankszámlán tartja a pénzét. Jelenleg mintegy 40 milliárd eurót tartanak a lakossági folyószámlákon. Ezeken azonban az átlagos hozam a 2016 óta eltelt négy évben csupán 1,5 százalékos volt, vagyis évente kevesebb mint fél százalékkal gyarapodtak a megtakarítások. Ez arra sem volt elég, hogy legalább a korábbi értékét megőrizze az így félretett pénz, hiszen az infláció is nagyobb volt”

– mondta el Maroš Ďurík, az Across Private Investments vezérigazgatója.

Ďurík szerint ugyanilyen hibának számít, hogy a lakosság hajlamos drága és kevésbé hatékony pénzügyi termékekbe fektetni a pénzét. „A befektetési alapok átlagos ügyfelei az elmúlt négy évben így még az inflációra sem keresték meg a pénzt. A befektetési alapok átlagos bruttó hozama az elmúlt négy évben ugyan elérte a 12 százalékot, a hozam csaknem felét azonban elnyelték az alapkezelők, nem beszélve arról, hogy a hozamot meg is adóztatják” – tette hozzá Ďurík. Szerinte így azon sem szabadna csodálkoznunk, hogy a kisbefektetők inkább az ingatlanvásárlás mellett döntenek, ezzel ugyanis az elmúlt négy évben átlagosan 30 százalékos hozamot érhettek el.

A pénzpiacokon Ďurík szerint mára stabilizálódott a helyzet, és újra egyre többen szeretnének befektetni a megtakarításaikat, a többség azonban még mindig óvatos befektetőnek számít, vagyis irtózik a nagyobb kockázatoktól, látványosabb változásokra így az elkövetkező időszakban sem számíthatunk. Az egyes ágazatok között azonban továbbra is látványos különbségek lesznek, így egyáltalán nem mindegy, hogy a befektetéseink során mire fókuszálunk.

„Minden válságnak megvannak a győztesei és a nyertesei. A járvánnyal kapcsolatos krízis legnagyobb nyerteseinek a technológiai, a biotechnológiai és az egészségipari cégek számítanak, míg a legnagyobb vesztesek az olajipari, szállodaipari és turisztikai cégek, az autógyártók és a légitársaságok”

– nyilatkozta Andrej Rajčány, az Across Private Investments portfólió részlegének a vezetője. Szerinte a befektetők számára az elkövetkező időszakban érdekesek lehetnek a válság miatt jelenleg alulértékelt ágazatok is, így például az energiaipar, továbbra is jó befektetési lehetőséget biztosítanak azonban az ingatlanok is.