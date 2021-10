Robert Fico: "PCR-tesztet hamisítottam"

A Denník N újabb részleteket közölt azon videófelvételekből, amelyek Fico, Robert Kaliňák egykori smeres belügyminiszter, Marek Para ügyvéd, Miroslav Bödör nagyvállalkozó és Tibor Gašpar fia, Pavol Gašpar titkos találkozóiról készültek. Para a „Tisztítótűz-ügyben” gyanúsított korábbi rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart és a „Marhapásztor-ügyben” érintett Norbert Bödör vállalkozót, Miroslav Bödör fiát képviseli a bíróságon. Az érintettek arról beszélgettek, miként tudnák befolyásolni a főügyész döntéseit. „Őszintén meg szeretett volna szerezni minden tisztséget, mivel szereti az ilyen kinevezéseket. Másrészt, pont ugyanannyira szereti döntéseinek a függetlenségét, legalábbis, ha a saját döntéseiről van szó” – jellemezte Kaliňák Žilinkát. Miroslav Bödör pedig indulatosan beszélt arról, hogy a főügyész nem hajlandó beavatkozni egyes büntetőügyekbe. „Nincs itt senki, nincs, aki parancsoljon (...) Azt hittem, hogy jön majd a főügyész, és azt mondja, kiba….. fa.. speciális ügyészek, megállítlak titeket” – panaszkodott Miroslav Bödör, akinek fia, Norbert vizsgálati fogságban van, ahogy Tibor Gašpar is, aki egyébként rokonságban áll a Bödör családdal. A korábbi smeres belügyminiszter és társai a vadászházban arról is beszélgettek, hogy a főügyész és Daniel Lipšic speciális ügyész között ellentét feszül. Kaliňák egy videóüzenetben reagált a nyilvánosságra került információkra. Ebben arról beszél, az idősebb Bödör és az ifjabb Gašpar azért ilyen kétségbeesett, mert családtagjaikat jogellenesen tartják fogva.

Fico és Žilinka

Egy másik videófelvétel tanúsága szerint a vadászházban Fico beszélgetett Miroslav Bödörrel és Pavol Gašparral a főügyészről. A Smer vezetője a találkozón elmondta, Žilinka nagyon fél, bezárkózott, az SMS-ekre csak emotikonokkal válaszol, pedig folyton igyekeznek felvenni vele a kapcsolatot. A Smer egyébként nyilvánosan is támogatja a tisztségében Žilinkát. Szeptember 27-én aztán Fico a társainak elmondta, két közvetítőn keresztül, de sikerült felvennie a kapcsolatot a főügyésszel. A Denník N beszámolója szerint a Smer vezetője elmondta, egy kelet-szlovákiai vállalkozó, Stanislav Obický segítségével Žilinka üzenetet küldött nekik. „Nem kell félnünk a változásoktól, legalábbis ami a 363-as paragrafust, illetve a Főügyészség és a Speciális Ügyészség szétválasztását illeti, mert erre nem lesz idejük” – idézte Fico az üzenetet. A lap értelmezése szerint a kérdéses mondat arra utal, hogy a főügyész bizonyos jogköreit a kormány csak az után tudja korlátozni, ha már a Smerhez közeli személyek kikerültek a vizsgálati fogságból, és megszüntetik ellenük az eljárást. A kérdéses büntetőeljárásokra a jelenlegi fázisukban ugyanis Žilinkának lehet a legnagyobb hatása, hiszen a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusából adódó jogköre szerint leállíthatja az egyes vizsgálatokat. Erre a közelmúltban volt is példa, amikor Žilinka így engedte szabadon a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) korábbi vezetőjét, Vladimír Pčolinskýt. Žilinka Fico beszámolója alapján nem bízik abban, hogy a kormány függetleníteni tudja a Speciális Ügyészséget a Főügyészségtől. Žilinka és Obický is tagadja, hogy üzeneteket küldtek volna a Smer vezetőinek.

PCR-tesztet hamisított

A Smer vezetője, aki a nyilvános megszólalásai során rendszeresen kétségbe vonja a koronavírus elleni oltás hasznosságát, a titokban készített felvételeken beismerte, hogy valójában ő is elkapta a kórt. Arról beszélt, a görögországi nyaralása során fertőződött meg és olyan rosszul lett, hogy összeesett. „A szomszédos asztalnál egy német kardiológus ült, aki meg volt győződve arról, hogy szívrohamom van” – mesélte, és hozzátette: „Fiúk, valahogy így néz ki a halál.” Elmondása szerint két héttel a fertőzés után is fáradt volt és fémes ízt érzett. „Ez egy szörnyű betegség, szörnyű!” – tette hozzá. A Smer vezetője azt is elmondta, az előírt 14 nap helyett 11 napot töltött karanténban, majd PCR-tesztet hamisított, hogy hazajöhessen Görögországból. A volt miniszterelnök Szlovákiába érkezése után sem tartotta be az oltatlanoknak előírt 14 napos karantént, hanem Bazinba ment, hogy ott a korrupciós ügyekben gyanúsított Dušan Kováčik volt speciális ügyészt támogassa a bíróságon. Ha Fico valóban megszegte a karanténra vonatkozó előírásokat, akkor akár 5000 eurós büntetést is kaphat.

EP és hazugságvizsgálat

A vadászházban készült felvételeket, amelyek a Tisztítótűz-ügy nyomozati aktáinak részét képezik, csütörtökön kézbesítették a Speciális Ügyészségnek, jelentette ki Jana Tökölyová, a Főügyészség szóvivője, cáfolva azokat a spekulációkat, hogy a Speciális Ügyészség szivárogtatta volna ki a szóban forgó videókat. A szóvivő hangsúlyozta, a felvételek eddig nem voltak a hivatal birtokában, csupán a találkozókról készült átiratok. A főügyész korábban utasítást adott arra, hogy indítsanak vizsgálatot a médiában megjelent videófelvételek kiszivárogtatása ügyében. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) ezzel összefüggésben büntető feljelentést tett a belügyminisztérium belső ellenőrzési ügyosztályánál. Hamran István megbízott országos rendőrfőkapitány úgy nyilatkozott, annak érdekében, hogy kiderítsék, ki szivárogtatta ki a videókat, hazugságvizsgálatnak vetik alá azokat a rendőröket, akik kapcsolatba kerültek a felvételekkel.

A titokban készített felvételekkel Vladimír Bilčík (Spolu) javaslatára az Európai Parlament (EP) polgári szabadságjogokért felelős bizottsága is foglalkozik. Decemberben meghallgatást tartanak a jogállamiságot, alapjogokat és demokráciát vizsgáló munkacsoportban. Az EP-képviselők azt javasolják, az ügyben hallgassák ki a Speciális Ügyészség, a Szlovák Ügyvédi Kamara és az igazságügyi minisztérium illetékeseit. Bilčík mindezt többek közt a nyomozati iratokból való információk kiszivárgásával indokolta.

(Denník N, TASR, br, czg)