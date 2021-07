Remišová elárulta, kik számára tenné elérhetővé az ingyenes tesztelést

A Za ľudí párt támogatja a lakosság átoltottságának növelését, ezért a hétfői sajtótájékoztatóján Veronika Remišová pártelnök felszólította a polgárokat, hogy oltassák be magukat.

Pozsony | A Za ľudí párt támogatja a lakosság átoltottságának növelését, ezért a hétfői sajtótájékoztatóján Veronika Remišová pártelnök felszólította a polgárokat, hogy oltassák be magukat.

„Látjuk, hogy az átoltottság mértéke továbbra is alacsony Szlovákiában” – közölte. Mint elmondta, támogatják a beoltottak számára biztosított előnyöket is. Szerinte minden egyes polgár, aki beoltatja magát, segít magának, a családjának és az országnak is. Hozzátette: mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a harmadik hullám ne legyen olyan erős, mint a korábbiak.

Rámutatott: Szlovákia eddig azok közé az országok közé tartozik, ahol a delta variáns a legkisebb mértékben van jelen.

„Azoknak, akik valamilyen egészségügyi okból nem oltathatják be magukat, ingyenes tesztelést kellene biztosítani”

– mondta Remišová.