Pozsonyba csak autó nélkül!

Pozsonyba munkanapon autóval jönni útfelújítás nélkül sem túl kellemes vállalkozás, február 15-étől azonban még hosszabb araszolgatásra számítsanak azok, akik nem hajlandók otthon hagyni a gépkocsijukat, vagy másképp nem tudják megoldani a beutazást. Ekkor zárják ugyanis le a Malomligeti utat (Mlynské nivy), melyen fél évig még a városi tömegközlekedési eszközök (trolik és buszok) sem járhatnak.

Egy év… vagy kettő

Fél év elteltével a buszok visszatérhetnek rá, de az autósok készüljenek fel arra, hogy 2019-ben ezen az úton nemigen fognak járni. Ez persze csak az egyik fontos korlátozás, hiszen a Kikötői híd (Prístavný most) lehajtói közül is lezárnak néhányat (a Slovnaft és a Kikötői út felé vezetőt), s többet átépítenek. A Bajkál úton a becslések szerint idén 200 százalékkal fog nőni az áthaladó autók aránya, de valószínűleg 2020-ban sem lesz jobb a helyzet, hiszen a Bajkál út és a Kikötői híd találkozását is teljesen átépítik, ez pedig két évig biztosan eltart.

Matúš Vallo főpolgármester és Tatiana Kratochvílová alpolgármester elmondták, hogy a Malomligeti út forgalma (a buszokkal és trolikkal együtt) átkerül a Fűzfa utcába (Páričkova), amelyen megszüntetik a parkolást, hogy kétsávossá tehessék a közlekedést. A Somorja felől érkező autók torlódását a vereknyei temető melletti parkoló kiszélesítésével próbálják enyhíteni. De leginkább azzal, hogy mindenkit arra buzdítanak: hagyja otthon vagy valamelyik külső városrészben az autóját, és használja a tömegközlekedést. Várhatóan megerősítik a busz- és trolijáratokat, vagyis több lesz belőlük, hogy a jelenleginél gyorsabban juthasson el céljához, aki igénybe veszi őket. A Gagarin utcán február közepétől külön sávot kapnak a buszok, hogy a torlódó autók ne akadályozzák őket. Egyes városokban ilyen esetekben csökkentik a menetjegyek árát (Luxemburgban év elejétől ingyenessé tették a helyieknek a tömegközlekedést), Pozsonyban ilyesmivel nem számolnak, viszont információs kampánnyal tájékoztatják az embereket a lehetőségekről.

Nagy kérdés a parkolás

Ami a beutazókat illeti, leginkább a Somorja felől érkezők érzik meg a korlátozásokat, a városrészek közül pedig Ruzsinó, ahol várhatóan komoly gond lesz majd parkolóhelyet találni a következő időszakban. Vallo szerint a vereknyei temető és vasútállomás, valamint a pozsonypüspöki vasútállomás mellett lesz érdemes leparkolni a beutazók autóit. Vereknyéről aztán a 201-es és a 202-es trolikkal, Pozsonypüspökiről pedig a 70-es és a 79-es buszokkal közelíthetik meg a központot. Sovány vigasz az ittenieknek, de idén várhatóan előrelépés történik a főváros új parkolási rendszerének kialakítását illetően is, melynek egyik fő célja szintén a naponta beutazók járműveinek kiszorítása a tágabb értelemben vett városközpontból, ahol jelenleg ingyenes a parkolás.

Az átépítéseket az új Nivy buszpályaudvar, valamint a D4-es körgyűrű és az R7-es gyorsforgalmi út építése indokolja.

Érdemes tehát idén a városközpontban esedékes vásárlásokat hétvégékre időzíteni (vagy valamely távolabbi bevásárlóközpontban letudni), a halaszthatatlan hétköznapi teendőket pedig tömegközlekedéssel intézni. Főleg, ha nem szeretnénk lépésben araszoló autóban tölteni az év felét.