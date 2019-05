Peter Pollák lehet az első szlovákiai roma EP-képviselő

„Tekintettel a szlovákiai fasiszta párt egyre növekvő támogatottságára és a sikerük esetén fenyegető összeurópai szégyenre olyan lépésre szántuk el magunkat, amely ugyan nem volt népszerű, de helyénvalónak éreztük. A listán előkelő helyet kapott a roma Peter Pollák” – olvasható a közleményben, mely szerint Igor Matovič, az OĽaNO vezetője is Pollák javára lépett vissza.

A mozgalom örömét fejezte ki amiatt, hogy a választókkal közösen elérték a legfontosabb céljukat, vagyis hogy Pollák szerezzen mandátumot. „Jelentős fölénnyel szerezte meg a legtöbb karikát, ami történelmi sikert jelent, hiszen ő lesz az első szlovákiai, roma nemzetiségű európai parlamenti képviselő” – írják.

Az OĽaNO emlékeztetett, hogy Pollák egy roma telepen nőtt fel. „Nap mint nap azt mondták neki, hogy egy alsóbbrendű fajhoz tartozik, de ő nem tört meg és dacolt a sorsával. Elvégezte a főiskolát, és most ő maga is tanít. Így egy nagyon értékes, pozitív példává vált, főleg más, telepeken felnövő gyerekek számára” – áll az OĽaNO közleményében, mely szerint Pollák megválasztása azt is bizonyítja, hogy a választóknak van bátorságuk szembeszállni az előítéletekkel.

Az európai parlamenti választást az előzetes, nem hivatalos eredmények szerint a Progresszív Szlovákia (PS) – Együtt (Progresívne Slovensko – Spolu) koalíció nyerte. Az Európai Parlamentbe jutottak még a Smer-SD, az ĽSNS, a KDH, az SaS és az OĽaNO képviselői. A parlamenti SNS, Most-Híd és Sme rodina valószínűleg nem érték el az 5 százalékos küszöböt.