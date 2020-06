Pellegrini szerint Kollár a döntésével elismerte,hogy vitatható módon szerezte titulusát

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök azzal, hogy úgy döntött, nem fogja a továbbiakban használni a titulusát, elismerte, hogy ezt vitatható módon szerezte. Így vélekedik Peter Pellegrini, a parlament alelnöke, akinek az állásfoglalását Patrícia Medveď Macíková szóvivő bocsátotta a TASR rendelkezésére. Pellegrini továbbra is azt várja Igor Matovičtól (OĽaNO), hogy követelni fogja a politikai felelősségvállalást.

Pozsony | Boris Kollár (Sme rodina) házelnök azzal, hogy úgy döntött, nem fogja a továbbiakban használni a titulusát, elismerte, hogy ezt vitatható módon szerezte. Így vélekedik Peter Pellegrini, a parlament alelnöke, akinek az állásfoglalását Patrícia Medveď Macíková szóvivő bocsátotta a TASR rendelkezésére. Pellegrini továbbra is azt várja Igor Matovičtól (OĽaNO), hogy követelni fogja a politikai felelősségvállalást.

„Matovič azt állítja, hogy az, aki ellopja valaki szellemi tulajdonának egy részét, egy tolvaj. A tolvajok elleni küzdelem pedig már tíz éve a politikai ígéretei között szerepel” – emlékeztetett Pellegrini. Ezért azt várja tőle, hogy elvszerűen fog eljárni, és ahogy más esetekben is, most is követelni fogja a politikai felelősségvállalást.

Kollár a pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a törvénnyel összhangban szerzett mesterszintű diplomát, és nincs miért elnézést kérnie. Ugyanakkor: a politikában többé nem szándékozik használni a titulusát, hogy ezzel ne szolgáltasson ürügyet senkinek a koalíció támadásához.