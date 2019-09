„Patkányügy” és zöld kommunizmus – elstartolt a magyar választási kampány

Bő egy hónap múlva lesz a helyhatósági választás Magyarországon, így hivatalosan is elstartolt a kampány. A legnagyobb figyelem természetesen Budapestre irányul több okból is: a főváros jelentősége nyilván kiemelkedő, egy esetleges ellenzéki győzelemnek szimbolikus szerepe is lenne. Ha a minden ellenzéki párt által támogatott Karácsony Gergely legyőzné Tarlós Istvánt, azzal, ahogy Török Gábor politikai elemző szokott fogalmazni, megkezdődhetne „Orbán Viktor varázstalanítása” – vagyis a kormányfő „legyőzhetetlenségének” mítoszán esne komoly csorba. Mint egy fideszes politikus fogalmazott az Új Szónak, emellett sokkal profánabb következményei is lehetnek egy esetleges kormánypárti buktának: a pártban jelenleg is – igaz, meglehetősen korlátozottan – meglévő elégedetlenség nagyobb hangot kaphatna a vezetéssel szemben.

Ráadásul ez nem csak Budapestre igaz: egy-egy megyeszékhely, nagyváros elveszítése helyben komoly egzisztenciális következményekkel járhat a Fidesz káderállományára nézve. Márpedig a már idézett politikus szerint még a Fideszben is reális veszélynek tartják, hogy Karácsony nyer és több megyeszékhelyet is megkaparinthat előlük az ellenzék: Szombathelyet, Egert, Miskolcot, Pécset, Nyíregyházát, Kecskemétet és Tatabányát szokták emlegetni.



Stadionstop



Karácsony Gergely a hétvégén tartotta kampánynyitó nagygyűlését, a jelek szerint egy kis demagógiáért nem fog a szomszédba menni a következő hetekben. Többek között arról beszélt, hogy ha ő lesz a főpolgármester, addig nem épül új futballstadion Budapesten, amíg nem lesz legalább minden kerületben egy működő, modern CTkészülék. Ezzel csak az a probléma, hogy sem a stadionépítések, sem az egészségügy nem tartozik, nemhogy a főpolgármester, de még a kerületi önkormányzatok hatáskörébe sem.

Karácsony szerint Budapest jelenti a „szabadság kultúráját”, amit máshol már lerombolt az Orbánkormány az országban, de a fővárosban még tartja magát. A jelölt John F. Kennedy híres beszédét idézte, amiben az amerikai elnök azt mondta: „Ich bin ein Berliner” – én is egy berlini vagyok. „Mondjuk büszkén és elszántan, hogy én is egy budapesti vagyok” – mondta Karácsony, majd arról beszélt, Tarlós István regnálása alatt vagyonokat loptak el Budapesttől, elvették a várostól a jó levegőt, a mindenki számára elérhető egészségügyi ellátást, jelenleg olyanok irányítják a várost, akik nagy fekete terepjárókban közlekedve semmit nem érzékelnek a fővárosiak mindennapi problémáiból. (Tarlós István nem fekete terepjáróval jár – a szerk.)



Klíma, patkány, SZDSZ



Tarlós István a Kossuth rádióban reagált az elhangzottakra. Mint mondta, Karácsony beszéde alapján negatív kampányra készül kihívója részéről, ami számára nem meglepő, hiszen zuglói polgármesterként eredményekről nem nagyon tud beszámolni. Tarlós szerint az ellenzéki főpolgármester-jelölt „nagyon sűrűn nem mond igazat”, jó levegőről beszél, ami azt jelzi szerinte, hogy azzal sincs tisztában, hogy a Fővárosi Közgyűlés másfél éve elfogadta Budapest klímastratégiáját, „patkányügyben” is csúsztat (a nyár elején hetekig téma volt, hogy Budapesten elszaporodtak a patkányok, az ellenzék szerint azért, mert egy arra alkalmatlan, kormányközeli céget bíztak meg az irtásukkal), és úgy általában nem ismeri Budapest ügyeit, lévén „nem is budapesti”. „Ennél azért többet vártam” – mondta Tarlós, majd bedobta a jelek szerint a Fidesz részéről máig működő toposzt, miszerint „Karácsony mögött a volt SZDSZ-esek állnak”. Júniusban a Népszava kérdésére Tarlós nem zárta ki, hogy a kampányban leül nyilvános vitára kihívójával, erről egyelőre nincs hír.



Támadás rezsiutalvánnyal



A kampánykezdet egyik fő témája volt még az a 9000 forintos rezsiutalvány is, amit éppen a választást megelőzően kézbesítettek minden nyugdíjasnak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter erről azt mondta, hogy semmi köze a választáshoz, egyszerűen azért most osztják, mert „az ország gazdasági stabilitása lehetővé teszi”. Rogán Antal a Hír Tévében azt mondta az utalványokról, hogy a kormány ezzel csak az idősek megbecsülését demonstrálja, és szomorúnak tartja, hogy az ellenzék ennem nem tud örülni. A kormánypárti politikus szintén kitért a klímaügyekre, mint fogalmazott, ez valójában egy globális ideológiai küzdelem része, aminek révén a baloldal zöldre festve szeretné visszacsempészni a hatalomba a kommunizmust.



A szennyes



A vidéki városok többségében egyelőre jóval alacsonyabb fokozaton pörögnek az események, érdekes, hogy – elsősorban az egyre nagyobb számban az országban dolgozó ukrán vendégmunkások miatt – az ellenzék több helyen is kvázi „migránsozásba” fogott és a helyiek idegenkedésére próbál apellálni. Székesfehérváron viszont a szennyvíz lehet az egyik fő kampánytéma, az elmúlt hetekben nagy mennyiségű, Szlovéniából és Horvátországból származó szennyvíziszapot szállítottak a város határában lévő szennyvízsemlegesítő telepre, ami a helyi ellenzék szerint botrányos. A fideszes polgármester elsőre a központi hatóságokat hibáztatta, de mivel vélhetően komoly fejmosást kapott emiatt, mostanra már az ellenzéket vádolja hazaárulással a szerinte a helyi önkormányzatnak jó bevételt jelentő üzlet miatt.