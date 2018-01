Óvodafelújítás gőzerővel

Pozsony | A pályázóknak április végéig kell felhasználniuk azt a 6,3 milliárd forintos támogatást, melyet a magyar kormány adott a hazai óvodák fejlesztésére. A második körben ígért 17,41 millió eurós (5,4 milliárd forint) támogatásra még nem írták ki a pályázatot.

Az óvodafejlesztés első hullámában zárt, azaz meghívásos pályázaton keresztül 58 település igényelhetett támogatást. Több általunk megszólított önkormányzat már decemberben aláírta a támogatásról szóló szerződést a Bethlen Gábor Alappal (BGA). Az alaptól kértük a támogatott önkormányzatok, szervezetek listáját, de lapzártánkig nem kaptuk meg. Egyes pályázóknak gondot okoz a szűk, április végi megvalósítási határidő.

Nagytárkány önkormányzata

67 700 eurós (21 millió forint) támogatást kapott a magyar kormánytól óvodája fejlesztésére, a szerződést tavaly decemberbe írták alá. Kopasz József (MKP) polgármester lapunknak elmondta, hogy a támogatást az óvoda tetőszerkezetének cseréjére fordítják. „A tervdokumentációt és az engedélyeket már korábban kidolgoztuk, beszereztük, már a közbeszerzőt is kiválasztottuk. Ennek ellenére a napokban küldtem el az augusztusig szóló halasztási kérelmet, mert félő, hogy az időjárás miatt a munkálatokkal nem készülünk el április végéig” – magyarázta lapunknak Kopasz József.

A magyar kormányzat tavaly novemberben jelentette be, hogy szlovákiai magyar óvodák a támogatási program második körében 17,41 millió euróra (5,4 milliárd forint) számíthatnak. Grezsa István kormánybiztos tavaly novemberi tájékoztatása szerint ebből 14 új óvoda épülhet és 95 újulhat meg. „Felvidéken sikeres volt az 58 önkormányzat meghívásos pályázata, most is fontossági sorrendet akarunk felállítani, és az önkormányzatok meghívásos pályázat keretében kérhetnek támogatást” – mondta akkor lapunk kérdésére az államtitkár. A pályázatot azonban még azóta sem írták ki, újabb tájékoztatást nem adtak.

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke sem tud konkrétumot az újabb fejlesztési csomagról. Az SZMPSZ az első fejlesztési csomag előtt felmérte a hazai óvodák állapotát, igényeit. „Ilyen jellegű együttműködést most is kértek tőlünk. Az adatokat a közelmúltban továbbítottuk a magyar félnek” – közölte Jókai. A pályázat jellegéről és a kiírás időpontjáról Jókai szerint az SZMPSZ-t sem tájékoztatták.

Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közösség Pártját is, amely támogatási programban a magyar kormányzat partnere, de lapzártánkig tőlük sem kaptunk választ.

Nem minden pályázó tudja tartani az április végi határidőt az óvodatámogatási programban. Az összegek között nagy különbségek vannak, van olyan település, amely 6450 eurót (2 millió forint) kapott , de olyan falu is van, ahol 387 ezer euróból (120 millió forint) építhetnek óvodát.

Pozsony. Buzita önkormányzata 387 ezer eurós (120 millió forint) támogatásról szóló szerződést írt alá decemberben a Bethlen Gábor Alappal (BGA). A település egyedi elbírálás alapján kapott támogatást új óvoda építésére. Mohňánszký József (MKP–Híd– Smer) polgármester tájékoztatása alapján január első napjaiban kezdték el a közbeszerzési eljárást. Ők is a megvalósítási határidő meghosszabbítását fogják kérni. „Márciusban, legkésőbb áprilisban szeretnénk elkezdeni a munkálatokat. Reményeink szerint év végéig, legkésőbb 2019. áprilisáig szeretnénk felépíteni az új óvodát” – közölte a polgármester. Kopasz József szerint egyébként a támogatás az építkezés költségét fedezi, az új ovi berendezésére, felszerelésére más forrásokat kell találniuk. A mintegy 1200 fős településre három osztályos, 70 férőhelyes óvodát tervezett az önkormányzat.

A tetőt újítják fel

Nagytárkány önkormányzata sem tudja április végéig elkölteni a 67,7 ezer eurós (21 millió forint) támogatást, amelyet a tetőszerkezet cseréjére fordítanak. A tető egyébként olyan rossz állapotban van, hogy decemberben ideiglenes szigetelési munkálatokat kellett elvégeznie az önkormányzatnak, mert a tető beázott. A nagytárkányi óvodába 42 gyermek jár. A két osztállyal és tornateremmel működő ovi belső fejlesztését, felújítását korábban végezték el. „Az oktatási minisztériumnál kiírt pályázattól azért estünk el, mert mind bővítéshez volt kötve. Óvodánk 50 férőhelyes, az igényléskor 40 gyermekünk volt, most sem működünk teljes kapacitással” – magyarázta Kopasz József (MKP) polgármester.

Szigetelés, játszótér

Külső munkálatokra, tetőcserére készül az egyetlen magyar óvoda Losoncon. Csúsz Péter, a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatója, az MKP elnökségének tagja lapunknak elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alap meghívásos pályázatán 65,8 ezer eurót kap az intézmény (20,4 millió forint). A szerződést Losonc önkormányzata decemberben aláírta, időközben a közbeszerzési eljárást is elindították. „Az összeget tetőcserére, az épület homlokzatának hőszigetelésére, illetve a falak vízszigetelésére fogjuk felhasználni” – tájékoztatott Csúsz Péter.

Az ipolynyéki önkormányzat

2 millió forintos támogatása az egyik legkisebb összeg. A BGA a játszótér felújítását segíti. Az alaptól kértük mind az 58 településnek nyújtott támogatás összegét, mivel a honlapjukon nem találtuk meg a pályázati felhívásban szereplő valamennyi községnek adott támogatásról szóló döntést, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Ibos Emese, Lajos P. János