Összeomlott az üzemanyagpiac: mínuszba zuhantak az olajárak

A kőolajpiac képtelen megbirkózni azzal, hogy a járvány miatt pár hét alatt látványosan visszaesett a kereslet, ami miatt a világ összes tározójában áll a kőolaj, miközben a szaúdiak és az oroszok épp most kezdtek egymással árháborúba. Míg más ágazatokban el lehet képzelni, hogy valaki a kereslet visszaesésével csökkenti a termelést, a kőolajnál ez nagyon nehéz: a kutakat el kell zárni, és csak évek múltán lehet őket újranyitni.

„Ezek a tényezők vezettek oda, hogy hétfő éjszaka – történelme során először – negatív tartományba fordult a texasi középnehéz nyersolaj (WTI) árfolyama. A WTI májusi tőzsdei jegyzésének ára több mint 300 százalékkal, -37,63 dollárra esett vissza. A befektetők ugyanis riadtan menekülnek a vételeikből, nehogy fizikailag is át kelljen venniük a megvett olajat, emiatt pedig hatalmas eladási nyomás jelentkezett, ami végletesen lenyomta az árakat” – nyilatkozta lapunknak Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy hamarosan a szlovákiai töltőállomások is fizetnek majd azért, ha náluk tankolunk, hiszen csak egy átmeneti piaci anomáliáról van szó. A szlovákiai benzinárakat egyébként is az északi-tengeri Brent kőolajfajta piaci árfolyama alapján számítják ki. A jó hír ugyanakkor, hogy tegnap a Brent hordónkénti (159 liter) ára is 2001 óta nem látott szintre, 18 dollárra esett vissza.

A benzin.sk üzemanyagportál felmérése szerint a szlovákiai kutakon a 95-ös benzin literenkénti átlagára az elmúlt napokban 1,096, a gázolajé 1,052 euró körül mozgott.

„A benzinár már az idei év elejétől is csaknem 20 százalékkal csökkent, ilyen árakra több éve nem volt példa Szlovákiában. Ha a 95-ös benzinnek sikerülne áttörnie lefelé az 1 eurós határt, az nagyjából 11 éves rekordnak számítana, ezt az üzemanyagfajtát ugyanis 2009 elején tankolhattuk utoljára 1 eurónál olcsóbban”

– mondta Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

Az alacsony üzemanyagárak Sadovská szerint az élelmiszerárakra is rányomják a bélyegüket. „Mivel csökkennek a szállítási költségek, az élelmiszerek drágulása sem lesz olyan látványos, mint tavaly. Míg az elmúlt évben 4 százalékos drágulást mértünk ebben a szegmensben, idén 2 százalékkal nőhetnek az árak, ha egyéb tényezők nem szólnak közbe” – állítja Sadovská.