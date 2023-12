Orbán tanácsadói segíthették a Hlas és Smer választási kampányát

A VSquare legfrissebb hírleve szerint Habony Árpád, aki Orbán nem hivatalos tanácsadója és a kormányközeli think-tank, a Századvég előbb a Hlaszt, majd miután a Smer átvette a vezetést a közvéleménykutatásokban, Robert Fico pártját is segítette.

A Hlas esetében Matúš Šutaj Eštok lehetett a fő összeköttető Orbán és a Peter Pellegrini által vezetett párt között.

A VSquare forrásai szerint a magyar miniszterelnök tanácsadói a választást követően is szoros kapcsolatban maradtak Ficóék csapatával, akiket részletes kutatásokkal és közvélemény-kutatásokkal látták el arról, mely politikai szlogenek csenghetnek jól. A VSquare újságíróinak beszámolója szerint Orbán tanácsadói a szerbiai magyar pártot is segíthették a múlt heti választásokon, és ugyancsak szerepet vállaltak a Jog és Igazságosság (PiS) lengyel párt kampányában is. Mint írják, a magyarországi tanácsadók jelenleg Donald Trump stábjával dolgoznak együtt.

Habony évek óta Orbán Viktor tanácsadója, noha hivatalosan semmilyen kapcsolat nem fűzi őt a kormányhoz, ugyanakkor közeli kapcsolatot ápol Rogán Antallal, a magyar titkosszolgálat vezetőjével, propagandaminiszterrel, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel.

(Denník N/Napunk)