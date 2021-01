Oltás: már telefonon is lehet regisztrálni

Már telefonon is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra a 85 évnél idősebb páciensek. Az ügyfélszolgálat Szlovákiából a 0800 174 174-es, külföldről pedig a +421 270 074 174-es telefonszámon érhető el.

Pozsony | Már telefonon is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra a 85 évnél idősebb páciensek. Az ügyfélszolgálat Szlovákiából a 0800 174 174-es, külföldről pedig a +421 270 074 174-es telefonszámon érhető el.

Az egészségügyi minisztérium egy telefonos ügyfélszolgálatot indított, ahol az oltásra való regisztráció mellett a tesztelésre, vagy oltásra korábban egyeztetett időpont módosítása is lehetséges, de az éppen érvényes járványügyi intézkedésekről is felvilágosítást adnak. Az ügyfélszolgálatot az idős páciens nevében valamelyik hozzátartozója is felhívhatja.

A szaktárca azonban mindenkit arra buzdít, hogy elsősorban elektronikusan töltse ki az oltás regisztrációjához szükséges internetes formanyomtatványt. A kérdőív a www.old.korona.gov.sk oldalon érhető el. A koronavírus ellen beoltott személyek száma mára minden jel szerint túllépi a százezret, vasárnapig ugyanis 96 285 személy kapta meg a vakcinát, a tegnapi adatokat ma délelőtt tíz óráig fogják közzétenni.

(czg)