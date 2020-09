Olcsóbb lesz a magyarországi benzin

A Mol már szerdától újabb 2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti bruttó nagykereskedelmi árát Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu üzemanyagportál hétfőn közzétett előrejelzéséből. A benzin literenkénti átlagára a magyar töltőállomásokon így már holnaptól 370 forintra (kb. 1,03 euró), a gázolajé 367 forintra (1,02 euró) esik vissza, az autósok azonban továbbra is nagyjából 50 forintos különbséget tapasztalhatnak az egyes töltőállomások árai között.

„Szlovákiában az elkövetkező napokban nem számíthatunk látványosabb változásra”

– állítja Jana Glasová, a Postabank elemzője, aki azonban egy enyhébb drágulást sem tart kizártnak. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb adatai szerint a szlovákiai töltőállomásokon az elmúlt napokban átlagosan 1,15 euróért juthattunk hozzá a 95-ös oktánszámú benzin és 1,02 euróért a gázolaj literjéhez.

„Panaszra azonban így sincs okunk, hiszen a benzin még most is mintegy 10–12 százalékkal olcsóbb Szlovákiában az egy évvel korábbinál, és a gázolajhoz is csaknem 14 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá” – mondta el Glasová.