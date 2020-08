Olcsóbb a forint, drágul a magyar benzin

Régiónkban az egyik legnagyobb visszaesést szenvedte el a második negyedévben a magyar gazdaság, így már hétfőn intenzív forintgyengülés indult, és azóta sincs fordulat. Míg a múlt hét elején 344 forintot adtak egy euróért a pénzpiacokon, tegnap már a 350 forintot is elérte az árfolyam. A forint esésére ráerősített az is, hogy az euró közben tovább tudott erősödni a dollárral szemben, és tegnapra 1,20-ig ugrott, ahol utoljára bő 2 éve járt az árfolyam. Rossz hír ugyanakkor az autósoknak, hogy holnaptól a magyarországi kutakon is tovább drágul a benzin. A Holtankoljak.hu szerint péntektől bruttó 2 forinttal, 372 forintra (1,06 euró) emelkedik a 95-ös benzin átlagára. A gázolajé ellenben változatlanul 378 forint (1,08 euró) marad. Csak összehasonlításképpen: a benzin.sk üzemanyagportál szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára Szlovákiában az elmúlt napokban 1,15, a gázolajé 1,035 euró körül mozgott. (mi, MTI, TASR)

