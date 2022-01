Nyitás az omikron árnyékában

Az aktuális adatok alapján a járványhelyzet viszonylag kedvezően alakul. Ugyan továbbra is ezrével bukkannak fel az újabb fertőzöttek, viszont a legfontosabb mutató, vagyis a kórházban kezelt betegek száma az utóbbi hetekben fokozatosan csökkent. Vasárnap 2124 fertőzöttet kellett bent tartani, ami már jócskán elmarad a novemberi állapotoktól, amikor is több mint háromezren szorultak kórházi kezelésre.

Más kérdés azonban, hogy a kedvező tendencia meddig tarthat, hiszen már Szlovákiában is terjed az eddigi mutációknál fertőzőbb omikron variáns. Laboratóriumi körülmények között eddig 54 mintában sikerült kimutatni az új mutációt, de a tudósok biztosak abban, hogy az omikron pár héten belül erőre kap, és villámgyorsan szétterjed majd az országban.

Janka Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának vezetője a TA3 hírtelevízió vasárnapi vitaműsorában azt mondta, az új variáns minden bizonnyal már sokkal több embert megfertőzött, viszont a szlovák laborokban sajnos nem tudnak elegendő mennyiségű mintát megvizsgálni.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ugyanitt azt nyilatkozta, hogy az omikron az összes azonosított új eset 10–20 százalékáért lehet felelős, de ez hamar megváltozik majd. Az egykori kormányfő éppen ezért nem is ért egyet a jelenleg bevezetett enyhítésekkel, úgy gondolja, ki kellett volna tartani az eddigi szigorítások mellett, hogy az omikron lassabban terjedjen szét. A pénzügyminiszter főként az iskolák újranyitása ellen tiltakozott.

Matovič egyelőre nem nyitotta volna ki az iskolákat - TASR-felvétel

Az egészségügyi minisztérium az omikron miatt egyelőre nem is tért vissza a regionális Covid-automatához. A járványkezelés egyelőre a szakérői konzílium javaslatai és a kormány döntései alapján zajlik majd, de Zuzana Eliášová szóvivő megerősítette, hogy már dolgoznak az automata újabb, omikronhoz igazított verzióján, amelyet hamarosan beterjesztenek a kabinet elé.

Kötelező védőoltás?

Az omikron variáns árnyékában a vírus elleni védekezés legnagyobb kérdése, hogy kötelező lesz-e a védőoltás, vagy sem. Úgy tűnik, hogy a koalíciónak továbbra sem egységes az álláspontja.

Szlovákiában eddig több mint 2,75 millió kapta meg a koronavírus elleni vakcinák legalább egy dózisát, vagyis a lakosság mintegy fele. A második dózist közel 2,6 millió személynek adták be. Az omikron variáns felbukkanása miatt azonban egyre sürgetőbb problémává válik, hogy hányan veszik fel a harmadik, úgynevezett kiegészítő dózist. Az egészségügyi minisztérium adatai alapján vasárnapig már több mint 1,1 millió személy vette fel a harmadik adagot, és a számuk viszonylag gyorsan nő. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) cikkünk megjelenéséig nem tette közzé, hogy január első hetében pontosan hány embert oltottak be a kiegészítő dózissal, viszont december utolsó hetében is több mint 100 ezren érdeklődtek az újabb adag iránt, a napi statisztikák alapján pedig arra lehet következtetni, hogy a tendencia egyelőre az újévben is kitartott. A tárca hangsúlyozza, az omikron okozta hullámban csak azok érezhetik magukat biztonságban, akik felveszik a kiegészítő adagot.

Mivel azonban az átoltottság így sem éri el a nyugat-európai országok szintjét, ezért a koalícióban már egyre többet foglalkoznak a kötelező oltás kérdésével. Az ötlet egyik nagy támogatója Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök, aki az utóbbi hetekben többször is hangoztatta az elképzelését. Szintén a kötelező oltás mellett foglalt állást Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. Azonban akadnak olyan miniszterek is, akik ellenzik a kormányfő ötletét, közéjük tartozik például Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter.

Készül a jogi elemzés

A koalícióban végül arra jutottak, hogy az egészségügyi és az igazságügyi minisztérium január 10-ig, vagyis hétfőig elkészít egy elemzést az oltás kötelezővé tételének jogi aspektusairól. Az elemzésben elsősorban a 60 év felettiek, vagyis a rizikós korcsoportok kötelező átoltásáról lesz szó, de azzal is foglalkoznak majd, hogy mennyire egyeztethető össze a szlovák jogrenddel, hogy az oltatlanoknak saját zsebből kelljen megtéríteniük a kezelés egy részét, amennyiben megfertőződnek.

Igor Matovič vasárnap azt mondta, egyelőre nem látta az említett jogi elemzést. A pénzügyminiszter egyébként nincs ellene a kötelező oltásnak, ha az rizikós korcsoportokat, nem pedig egyes szakmákat érint.

Máshogy látja viszont Janka Bittó Cigániková. Úgy gondolja, az oltás kötelezővé tétele nem megoldható, viszont azzal egyetért, hogy az oltatlanoknak saját maguknak kelljen kifezetniük a kezelésük költségének egy részét.