Nyáron lehet új rendőrfőkapitány

A parlamenti képviselők 76 szavazattal módosították a mindenkori rendőrfőkapitány megválasztásának szabályait. A februártól hatályba lépő törvény szerint a rendőrfőkapitányt továbbra is a mindenkori belügyminiszter nevezi ki. Újdonság, hogy a jelölteket kétfordulós versenypályázat során választják ki. Előbb egy héttagú bizottság bírálja el a jelölteket, mely a belügyminiszter két jelöltjéből, a főügyészből, a rendőrfőkapitányból, a belső ellenőrzés vezetőjéből, a rendőrszakszervezet és a rendőr-akadémia képviselőjéből áll fel.

Háromötöd a leváltáshoz

A jelölteknek át kell esniük a parlament védelmi bizottságának nyilvános meghallgatásán, mely egyszerű többséggel javaslatot tehet a főrendőrre. Leváltani azonban már csak háromötödös többséggel lehet, menesztéséről a belügyminiszter javaslatára a védelmi bizottságnak kell döntenie. Ľubomír Galko (SaS) azon javaslatát, mely szerint a főrendőr leváltására is elegendő legyen az egyszerű többség, a bizottság kormánykoalíciós képviselői is támogatták. A végső szavazás során azonban a plénum a háromötödös többséggel való menesztést hagyta jóvá. „Kezdettől állítottuk, hogy kétfordulós versenypályázat során elegendő tér lesz arra, hogy a jelöltek szakmai rátermettségét és felkészültségét alaposan megszűrjük. A jelöltek is vázolhatják a rendőrség irányításával kapcsolatos víziójukat. Ezért az egyszerű többséggel történő menesztésük nem indokolt” – közölte Denisa Saková (Smer) belügyminiszter. A testület élére csak olyan jelöltek pályázhatnak, akik legkevesebb 10 éve a testületben szolgálnak. A rendőrfőkapitány négy évre kap mandátumot, és újabb, tehát összesen két cikluson keresztül irányíthatja a rendőri testületet.

A tárcavezető szerint az új rendőrfőkapitány megválasztására jövő nyáron kerülhet sor. Mivel a jogszabály februárban lép hatályba, s a pályázati kiírással kapcsolatban különböző határidőket is be kell tartani.

Bírálat a civilektől

Az ellenzéki pártok szerint részben előrelépés történt a rendőrfőkapitány kiválasztásának szabályait illetően, ugyanakkor nem elégedett a végeredménnyel. Az SaS és az OĽaNO is a rendőrfőkapitány bebetonozásáról beszél a kormánykoalíció részéről.

A tervezetet az ellenzéki pártok mellett a civilek is bírálják. A Via Iuris egy eljátszott lehetőségként tekinti a törvény módosítását. A szervezet szerint már a törvény megalkotásának folyamata alatt világossá vált, hogy nem törekedtek valódi módosításokra a rendőrségen belül, ahogyan a rendőrségbe vetett bizalom növelésére sem. „A jogszabály lehetővé teszi, hogy a belügyminiszter által kiválasztott rendőrfőkapitányt négy éven keresztül lehetetlen lesz leváltani, hiszen menesztését illetően a kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek azonos álláspontot kellene képviselniük” – fogalmaz a Via Iuris. A civilek arra is rámutatnak, hogy a rendőrfőkapitányt egy kiegyensúlyozottan felállított bizottságnak kellene kiválasztani, és menesztésének kritériumait is pontosan meg kellett volna határozni.