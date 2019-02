Népművészek figyelem!

Professzionális és amatőr népi együttesek, valamint egyéni népművészek is pályázhatnak március 23-ig a Művészeti Alapban kiírt felhívásra. A pályázó együttesek 60 000 euróig, a népművészeg 5 000 euróig igényelhetnek támogatást. Az önköltség az elbírált összeg 5 százaléka. Három alprogramból lehet választani attól függően, hogy a támogatást igénylő szervezet hivatásos vagy amatőr. A harmadik alprogramba pedig a népi mesterségek művelői jelentkezhetnek.

Rigó Konrád kulturális államtitkár nyilatkozata a néphagyomány támogatásával kapcsolatban:

Ezt a programot úgy állítottuk be, hogy ne legyen felszeletelve a támogatás a többségi, a kisebbségi kultúra és a kisebbségi kultúrán belül sem. Így a jelenleg kiírt 1,5 milliós keretösszegből kaphat támogatást a somorjai Csali, a füleki Rakonca, a poprádi Vagonár és a mezőlaborci Kamjana is. Egyedüli feltétel a jó pályázat. A Művészeti Alap pedig ezzel is igazolja, hogy az éves 20 milliós kerete mindenki számára nyitott. Ugyanúgy pályázhatnak minden kiírásában Dél-, és Kelet-Szlovákiából, ahogy Pozsonyból vagy északról is.