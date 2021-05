Nem mindegy, mikor regisztrál oltásra a 70 évesnél idősebb személy kísérője

Az egészségügyi minisztérium tegnap bejelentette, ezentúl AstraZeneca helyett Pfizerrel és Modernával oltják az 50 évnél idősebb személyeket. Eddig kizárólag a krónikus betegek és a 60 év felettiek jelentkezhettek ezekre a vakcinákra. A tárca megerősítette, a következő hetekben a vártnál több oltóanyag érkezik, és időközben sikerült megemelni az oltóközpontok kapacitásait, ezért úgy döntöttek, lejjebb viszik a korhatárt. Az 50 évnél fiatalabbak továbbra is a vektor alapú AstraZeneca oltóanyagot igényelhetik, ebből azonban a Pfizernél jóval kisebb adag érkezik májusban. Elsősorban azok kapnak majd AstraZenecát, akik már az első adagot korábban megkapták. Egyelőre nem tették lehetővé a vakcinák szabad kiválasztását, mindenki olyan védőoltásra regisztrálhat, amelyet a korosztálya részére kijelölt a minisztérium.

Május elsejétől a 70 év felettieket kísérő személyek is soron kívül igényelhetik az oltást. A gyakorlatban azonban többször előfordult, hogy nem volt elég vakcina a plusz egy személy beoltására, vagy éppen idegen emberek csapódtak az oltásra igyekvő nyugdíjasokhoz, hogy így jussanak Pfizerhez. A kampány korábban elindult, mint ahogy arra az oltóközpontok felkészültek. Járványügyi szempontból a nyugdíjasok beoltása prioritást élvez, hiszen éppen ők a legkiszolgáltatottabbak a vírussal szemben. Az őket célzó újdonság feltételeit most pontosította az egészségügyi tárca: ugyanott, ugyanakkor, ugyanolyan vakcinát kap a kísérő is, mint a nyugdíjas. Az első adag oltás beadását követően a második körre mindketten azonos időpontot kapnak. Lényeges változás az eddigiekhez képest, hogy a kísérőknek regisztrálniuk kell az elektronikus váróterembe. Az internetes regisztrációs lapon (www.korona.gov.sk) először nekik kell bejelentkezniük oltásra. Ezt követően jelentsék csak be a 70 év feletti személyt, akinek regisztrációja során meg kell adniuk a kísérő születési számát. Ezzel az opcióval bővült a jelentkezési ív, a többi lépés nem változott. Ez azért fontos, hogy az adatbázisban párosuljon a két személy regisztrációja, és azonos időpontot kapjanak az oltásra. Ha a nyugdíjas regisztrációja valamilyen okból mégis megelőzi a fiatalabb személyét, akkor 24 óra áll a rendelkezésére, hogy ő is belépjen az elektronikus váróterembe. Ha ez nem történik meg, a rendszer kísérő nélkül sorolja be a 70 évnél idősebb személyt.