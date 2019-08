Négy magyar pártelnök vitázott a rádióban

A Pátria rádió stúdiójában tegnap kora délután vitázott Bugár Béla, a Híd, Fehér Csaba, az MKDSZ, Menyhárt József, az MKP és Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke. Arról, hogy miként nézhetne ki egy közös magyar lista a pártelnökök nem árultak el szinte semmit, ahogy arról sem, hogy milyen programpontok mentén képzelik el az együttműködést. Ezekről a későbbi egyeztetések során tárgyalnának.



A műsorvezető, Rácz Vince arra is rákérdezett, hogy a Híd és az MKP két- vagy többpárti koalícióban gondolkodik-e. Korábban ugyanis a Híd és az MKP tagjai úgy nyilatkoztak, egyelőre kétpárti megállapodásról tárgyalnak. Bugár a tegnapi rádióműsorban az MKP-val való egyeztetésekről elmondta: „Kettes, maximum hármas koalícióról tárgyalunk”. A magyar pártok együttműködésére vonatkozóan így nyilatkozott: „Úgy érzem, egy olyan irányba haladunk, ahol meg lehet fogalmazni azt, hogy mi volna az az alap, amin létre lehet hozni a koalíciót.” A Híd elnöke szerint egy koalícióban az MKP és ők is meg tudják tartani az arculatukat, majd ez után tudnak megegyezni a többi szubjektummal is.



A Híd elnöke egy kormánykoalíció létrehozásáról azt mondta, az egyeztetések során egyes elképzeléseikre a szlovák partnerek igent, más javaslatokra nemet mondanak. „Ha sok a nem, akkor mi azt mondjuk, szevasz kopasz, nem megyünk bele ebbe a kormánykoalícióba“ – magyarázta Bugár.



Menyhárt szerint felesleges azt találgatni, hogy a magyar pártok kettes, vagy többes koalíciójáról van-e szó. „A Híddal való tárgyalásaink a koalícióról szólnak” – mondta, és hozzátette, hogy a hétszázalékos parlamenti küszöb, amelyet a koalíciónak el kell érnie, komoly kihívás. Szerinte nyitott és őszinte szándékkal ültek le a tárgyalóasztalhoz, olyan feltételeket igyekeznek teremteni, amelyek a kisebb pártokat és a civil szférát is megszólítják. Menyhárt szerint a magyar pártok közötti együttműködés létrehozása a 2020 utáni választásokra is nagy hatással lesz. Kiemelte, egyre több szlovákiai magyar szavazna szlovák pártokra. „Ha ez a folyamat elindul, akkor ez nemcsak a 2020-as, hanem a 2022-es önkormányzati és megyei választásra is kihatással lesz” – ám hozzátette, ha nem sikerül megállapodniuk, akkor az a 2024-es parlamenti választás utáni magyar képviseletet is veszélyezteti.



Simon szerint a Híd hibázott akkor, amikor belépett a jelenlegi kormánykoalícióba, illetve szerinte az is hiba volt, hogy a Kuciak-gyilkosság után Bugár pártja nem lépett ki a kormányból. „Ezért a politikai felelősség teljes mértékben a Hidat terheli” – mondta Simon, és hozzátette, a Magyar Fórum számára az a fontos, hogy magyar képviselők legyenek a parlamentben. Ugyanakkor ő is az egységes magyar parlamenti képviselet fontosságát hangsúlyozta. Simon kijelentette, a Smerrel és az SNS-szel nem lépne koalícióra.



Fehér Csaba elmondta, az MKDSZ is szorgalmazza a magyar pártok együttműködését. „Emellett fontosnak tartjuk a felvidéki magyar többpártrendszer megőrzését” – tette hozzá. Fehér elmondta, az együttműködés kereteit elsősorban a két nagyobb magyar pártnak, a Hídnak és az MKP-nak kell meghatároznia. „Mindezt úgy, hogy ebbe a keretbe bele tudjon simulni a két kisebbik párt is” – tette hozzá. Fehér arról is beszélt, a magyar érdekképviselet biztosításáért mindent megtenne. Ezzel kapcsolatban elmondta, a magyar parlamenti képviseletnek az a legjobb, ha kormányban van, még akkor is, ha a Smerrel és az SNS-szel kell koalícióra lépnie.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg újra.