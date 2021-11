Nagy az érdeklődés a harmadik oltás iránt

A TA3 hírtelevízió szerint a túrócszentmártoni sorok kialakulásának az volt az oka, hogy sokan regisztráció nélkül szerették volna beadatni maguknak a vakcinát.

Hasonló volt a helyzet Zsolnán, ahol a helyi kórházban úgy döntöttek, hétvégén is folytatják az oltást. Az erre az oltópontra érkezők többsége sem töltötte ki az előzetes regisztrációt. Lenka Záteková, a zsolnai kórház szóvivője a hírtelevíziónak elmondta, megháromszorozódott az vakcinát igénylők száma. „Elsősorban a harmadik adaggal való oltásról van szó, de lassan emelkedik az első adaggal való oltások száma is” – mondta a szóvivő.

Két hónap szünet után a napokban újra megnyitotta kapuit a Pozsony megye által fenntartott nagy kapacitású oltópont, amelyet a fővárosban, a Nemzeti Futballstadionban alakítottak ki. Elsősorban azokat várják ide, akik SMS-ben kaptak értesítést a vakcina harmadik adagjának felvételéről, de ha a kapacitások engedik, akkor a regisztráció nélküli személyeket is beoltják.

Tomáš Szalay megyei főorvos a TA3 hírtelevíziónak elmondta, a régióban nagy az érdeklődés a harmadik adag iránt, ezért döntöttek a nagy kapacitású oltópont újranyitása mellett. Kiemelte, kifejezetten ügyeltek arra, hogy ne alakuljanak ki sorok. Most a legidősebb korosztályt, hozzávetőlegesen 1300 személyt hívtak be az oltópontra, és a megye honlapján az esetlegesen fennmaradó adagokért való jelentkezés lehetőségét is megnyitották. Szalay szerint ugyan nem kizárt, hogy regisztráció nélkül is fel lehessen venni a vakcinát, de mindenkit arra kért, töltse ki az előzetes jelentkezést, mert így kerülhető el, hogy sorok alakuljanak ki.

A koronavírus elleni oltás harmadik adagjáért azok jelentkezhetnek, akik legalább hat hónappal ezelőtt már megkapták a másodikat. A pozsonyi stadionban jelenleg a Pfizer-Biontech vakcinájával oltanak. Ezt harmadik oltásként azok vehetik fel, akiket AstraZenecával vagy magával a Pfizer vakcinájával oltottak. Aki az első adagot szeretné felvenni, azt továbbra is a pozsonyi Aupark bevásárlóközpontban létesített oltópontra várják.

