Megszabadulunk a megmaradt Szputnyiktól

Szlovákiában szerdán hivatalosan is azonosították a koronavírus delta variánsát. Korábban is jelentek meg hírek azzal kapcsolatban, hogy két személynél már kimutatták az új mutációt, de a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ SR) cáfolta ezeket az információkat.

A deltával fertőzött személyt időben karanténba helyezték, így Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint nincs ok pánikra. A szakértők viszont egyetértenek abban, hogy az új mutáció elterjedése már csak idő kérdése, hiszen nyáron sokan fognak hazatérni rizikós országokból, ahol a delta variáns már dominánsnak számít.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök az új variánssal kapcsolatban az alacsony átoltottságra hívta fel a figyelmet. A legfrissebb brit tanulmányok ugyanis bebizonyították, hogy az oltások második dózisa az említett mutáció ellen is hatékony védelmet biztosít. Az államfő szerint Szlovákia a szomszédos országokkal összehasonlítva jelentősen el van maradva, ezért arra kérte az állampolgárokat, hogy minél többen adassák be maguknak a vakcinát, mielőtt késő lenne.

„Természetes emberi reakció, hogy félünk az újtól és a bizonytalantól. Sokan így viszonyulnak az oltáshoz is, ezért arra kérném őket, hogy ismét mérlegeljék az új mutáció kockázatát, amely a nem beoltott személyeket fenyegeti. Tudjuk, milyen gyorsan csúszhat ki az irányítás a kezeink közül. Tegyük meg a megfelelő lépést, ne csak magunkért, hanem a családunkért és az egész társadalomért is”

– mondta Čaputová. Továbbá arra kérte az ellenzéki képviselők egy részét, hogy fejezzék be az emberek elriasztását az oltástól.

Zuzana Čaputová hangsúlyozta: az első és második hullámhoz képest most nagy előny, hogy a vakcináknak köszönhetően már van egy hatékony fegyverünk, melynek segítségével elkerülhetjük, hogy a harmadik hullám még súlyosabb legyen. - TASR-felvétel

Nőtt az érdeklődés

A legfrissebb adatok alapján úgy tűnik, hogy az utóbbi napokban ismét nőtt az érdeklődés a vakcinák iránt. Az elektronikus váróterem adatai szerint az első dózisra várakozók száma közel 45 ezerre esett vissza a hétvégén, keddre viszont a számuk már meghaladta a 72 ezret.

A május elején jegyzett adatokhoz képest ez még mindig alacsonynak számít, hiszen akkor közel 210 ezren vártak az első dózisra, de az utóbbi napokhoz képest mindenképpen előrelépésről van szó.

Repül a Szputnyik

Az adatokból az is kiderült, hogy a többség még mindig az mRNS alapú vakcinákat részesíti előnyben: a Pfizer és a Moderna első dózisára több mint 66 ezer személy vár, a Szputnyikra pedig körülbelül hatezer. Az orosz oltóanyag iránt továbbra sem nagy az érdeklődés, így biztossá vált, hogy a megrendelt 200 ezres szállítmányt végül nem használjuk fel.

A kormány a szerdai ülésén el is fogadta az egészségügyi miniszter javaslatát, melynek értelmében Szlovákia 160 ezer vakcinát fog eladni vagy elajándékozni. A tárcavezetőnek nincs is más választása, hiszen a márciusban megrendelt vakcináknak augusztusban lejár a szavatossága. A felvásárlási szándékát már Argentína és Észak-Macedónia is jelezte, az elajándékozással kapcsolatban pedig például Bosznia-Hercegovina és Albánia jelentkezett.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, korábbi miniszterelnök, aki maga is a Szputnyik V megvásárlását szorgalmazta, a történtekkel kapcsolatban úgy reagált, a négy hónapig tartó ellenkampány után nem is csodálkozik, hogy az emberek nem érdeklődtek különösebben a vakcina iránt.

„Sok hülye ember örülne, ha a Szputnyik szavatossága lejárna, és már nem lehetne többet használni. Hogy az örömüket megakadályozzam, megadtam az egészségügyi minisztériumnak a megfelelő kapcsolatokat Argentínából, amely minél több Szputnyikot szeretne venni tőlünk. Hogy mi ennek az oka? Vele kapcsolatban vannak a legjobb tapasztalataik a mellékhatásokat illetően”

– üzente a pénzügyminiszter a közösségi oldalán.

Igor Matovič volt a Szputnyik V megvásárlásának egyik kezdeményezője - Németi Róbert felvétele

Sulík: Ez szégyen

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter volt az orosz vakcina egyik nagy ellenzője. A pártelnök a kormányülés után megerősítette, hogy Lengvarský javaslatát mindhárom SaS-es miniszter megszavazta.

„Néhányszor már elmondtam, hogy az orosz vakcina megvásárlása és menedzselése egy nagy szégyen volt, de most már a jövőbe kell tekintenünk, és eldönteni, hogy mi legyen vele a szavatosság lejárta előtt. Ezért is szavaztuk meg az eladást és az elajándékozást”

– jelentette ki a gazdasági miniszter.

Ezzel véget ér a Szputnyik V körüli bonyodalom, amely március óta húzódott, és amely Igor Matovič korábbi miniszterelnök bukásához vezetett. Matovič meg volt győződve arról, hogy az orosz vakcina iránt hatalmas lesz az érdeklődés, ezért első körben 2 millió dózisra szerződött le az orosz féllel, de végül csak egy 200 ezres szállítmány érkezett meg az országba. Az érdeklődök június végéig jelentkezhetnek a vakcináért, a tárca utána leállítja a regisztrációt.

