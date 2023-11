Megduplázzák a nyugdíjkiegészítést

Andrej Danko, az SNS elnöke és a parlament alelnöke bízik benne, hogy a kormány kibírja négy évig, és leszögezte, mindent megtesznek a működtetéséért. Danko erről a kormányprogram parlamenti elfogadása után nyilatkozott, de azt is hozzátette, az SNS fenntartja magának a jogot a kritikára is. „Vetélytársak is vagyunk, de egymásra vagyunk utalva. Bízom benne, hogy kitartunk négy évig” – jelentette ki az SNS elnöke.