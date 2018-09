Még több külföldi munkaerő érkezhet

Pozsony | A munkáltatók javaslatára a szaktárca tovább liberalizálná a nem uniós országokból származó munkaerőre vonatkozó szabályokat, aminek köszönhetően még több vendégmunkás érkezhet. A szakszervezetek szociális dömpingtől tartanak. A kormány asztalára jövő héten kerülhet a javaslat.

Jelenleg nagyjából 80 ezer állást képtelenek betölteni a szlovákiai cégek, mivel a munkanélküliség látványos csökkenése miatt egyre nehezebben találnak szakképzett hazai munkaerőt. A munkáltatóktól így egyre nagyobb a nyomás a kormányra, hogy liberalizálja a külföldi munkaerő behozatalával kapcsolatos szabályokat. A munkaügyi tárca ezért tegnap a kormány érdekegyeztető tanácsa elé terjesztette a vendégmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos stratégiáját. „A cégek főként azt kérik, hogy egyszerűsítsük a vendégmunkásokkal kapcsolatos idegenrendészeti eljárást. Ez a jelenlegi szabályok szerint 90 napot vesz igénybe, amit mi az előterjesztett javaslatunkban 30 napra szeretnénk csökkenteni” – nyilatkozta Ján Richter munkaügyi miniszter.

A munkáltatók üdvözlik a szaktárca javaslatát. „A nagyobb fizetésekre a cégeknek meg kell keresniük a pénzt, ami alkalmazottak nélkül nem megy. Márpedig jelenleg több olyan üzem is van, amelyben állnak a gépsorok, mert nincs elegendő alkalmazott” – nyilatkozta a legnagyobb hazai cégeket tömörítő Klub 500 elnöke, Vladimír Soták. A külföldi vendégmunkások behozatalát a szakszervezetek sem utasítják el teljesen, az érdekegyeztető tanácsra azonban saját javaslatokkal érkeztek.

„Azt szeretnénk, hogy a vendégmunkások aránya egy-egy üzemben ne haladhassa meg a 30%-ot, és a vendégmunkások bére nem lehet alacsonyabb a szlovákiai alkalmazottakénál, ellenkező esetben fennáll a szociális dömping veszélye, vagyis a cégeknek jobban megéri külföldi alkalmazottakkal dolgozni” – mondta Emil Machyna, a Kovo szakszervezet elnöke. Miroslav Kiraľvarga, a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) elnöke szerint azonban Szlovákiában még mindig rendkívül alacsony a külföldi munkaerő aránya.

A hazai szakszervezetek azt szeretnék, hogy a vendégmunkások aránya egy-egy üzemen belül ne haladhassa meg a 30 százalékot. Miroslav Kiraľvarga, a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) elnöke szerint azonban Szlovákiában még mindig rendkívül alacsony a külföldi munkaerő aránya. Míg az Európai Unióban átlagosan a külföldiek az összes alkalmazott 8, Csehországban pedig a 2,5 százalékát teszik ki, Szlovákiában ez csupán 0,3 százalék. „Ha most azonnal meg is háromszoroznánk a vendégmunkások számát, az arányuk még mindig egy százalék alatt maradna” – vallja Kiraľvarga. Abszolút számokban kifejezve napjainkban hivatalosan 62 ezer külföldit foglalkoztat a hazai gazdaság, azonban ezek több mint a fele uniós tagállamokból érkezett.

A tegnapi érdekegyeztető tanácson az összes fél egyetértett abban, hogy Szlovákiának szüksége van a szaktárca által előterjesztett, vendégmunkásokkal kapcsolatos stratégiára. A javaslatot a kormányban történő megvitatása előtt azonban Ján Richter munkaügyi miniszter szerint még egy munkacsoport is megvizsgálja. „Nagyjából egy hétre van szükségünk ahhoz, hogy minden részletet megvitassunk” – nyilatkozta az érdekegyeztető tanács tegnapi ülését követően Richter, hozzátéve, a javaslatot jövő szerdán terjeszthetik a kormány elé. A munkaerő hiánya egyes képviselők szerint azonban az alacsony bérekkel is magyarázható. „Itt lenne az ideje egy nagyobb béremelésnek, ami a jelenleg külföldön dolgozó szlovák állampolgárokat is hazavonzaná” – nyilatkozta Jozef Mihál független parlamenti képviselő, volt munkaügyi miniszter. Szerinte a külföldi vendégmunkások tömeges behozatalát a nagyobb autóipari és elektrotechnikai cégek szorgalmazzák, amelyek a busás állami dotációk és adókedvezmények után most olcsó munkaerőre vágynak. (TASR, mi)