Még mindig hátrányban vannak a nők

Az elmúlt évtizedekben a világ nagy részén teljesen átalakultak a női szerepek, és sok szempontból javult a nők helyzete, nincs igazuk azonban azoknak, akik szerint ma már felesleges a nők jogaiért harcolni. A leghaladóbb országokban is számos területen maradtak bebetonozott különbségek a férfiak és a nők esélyei, lehetőségei között. Szlovákia ráadásul e tekintetben még az uniós átlagnál is rosszabb feltételeket biztosít a nőknek.

Pozsony | Az elmúlt évtizedekben a világ nagy részén teljesen átalakultak a női szerepek, és sok szempontból javult a nők helyzete, nincs igazuk azonban azoknak, akik szerint ma már felesleges a nők jogaiért harcolni. A leghaladóbb országokban is számos területen maradtak bebetonozott különbségek a férfiak és a nők esélyei, lehetőségei között. Szlovákia ráadásul e tekintetben még az uniós átlagnál is rosszabb feltételeket biztosít a nőknek.

Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat rendszeresen megvizsgálja a nők helyzetét a munkapiaci esélyegyenlőség szempontjából, egy 100 pontos listán mérve az adott ország teljesítményét, amelyen a 100 pont a teljes egyenlőséget, az 1 pedig ennek az ellenkezőjét jelenti. „Szlovákiának legutóbb 52,4 pontot adtak, ami elmarad a 66 pontot meghaladó uniós átlagtól. Az áldatlan szlovákiai helyzetet mi sem bizonyítja jobban, mint hogy esélyegyenlőség szempontjából a 28 tagú Európai Unióban a 26. helyen vagyunk. Ha ez még nem lenne elég, Szlovákia az egyedüli olyan uniós tagállam, amelyben az elmúlt időszakban romlott a nők helyzete, pár év alatt hét helyet estünk vissza az ezt mérő toplistán” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Alacsonyabb fizetések

A férfiak és nők közötti különbség leglátványosabban a bérek esetében mutatkozik meg. A szlovákiai nők átlagosan 21 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ez az Európai Unión belül sem számít a legjobb eredménynek, hiszen az uniós átlag 16 százalék körül mozog, miközben a nők hetente átlagosan 6 órával többet dolgoznak, mint a férfiak. „A férfiak és nők közötti bérkülönbség több tényezővel magyarázható, a legfontosabb azonban az, hogy a nők a gyermekvállalás miatt átlagosan a harmadával rövidebb időt töltenek a munkahelyükön. Ezzel kevesebb idő jut a karrierépítésre, a lassabb szakmai előmenetelük miatt pedig a fizetéseik is alacsonyabbak. Nem kevésbé fontos azonban az is, hogy a rosszabbul fizetett szakmák egy részében a nők vannak túlsúlyban. Példaként a varrónők és a takarítónők említhetők, ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Sok nő számolt be arról is, hogy a legjobban fizető szakmákban, így például az IT-ágazatban jóval nehezebben érvényesülnek a férfidominancia miatt” – mondta Buchláková. Szerinte a magasabb végzettséget igénylő szakmák közül a nők elsősorban ügyvédként, tanárként vagy orvosként képesek érvényesülni.

Magasabb végzettség

A férfiak és nők közötti bérkülönbség az iskolai végzettséggel nem indokolható. „Az uniós tagországokban a nők átlagosan magasabb végzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak. A legproduktívabb korosztályban, vagyis a 30 és 34 év közöttiek esetében például a nők 44 százalékának van főiskolai végzettsége, szemben a férfiak 34 százalékával” – mondta Buchláková. Sok függ ugyanakkor attól, hogy az adott ország munkáltatói képesek-e rugalmas munkaidőben alkalmazni a gyermekekről gondoskodó nőket. Míg a nyugat-európai országokban, elsősorban Nagy-Britanniában, Dániában és Hollandiában a nők helyzete ebből a szempontból kifejezetten jónak mondható, Szlovákiában egyelőre nem beszélhetünk túl nagy előrelépésről. A szlovákiai munkapiacon csaknem a harmadával több az olyan női alkalmazott, akinek nincsenek gyerekei, azoknál, akik gyermekeket nevelnek. Uniós szinten egyébként nagyjából minden ötödik nő nem vállalhat munkát csak azért, mert a gyerekekkel vagy beteg családtagjaival foglalkozik.

Kevés a női vezető

A fentieket figyelembe véve már azon sem csodálkozhatunk, hogy a vezető beosztásokban a férfiak dominálnak, még ha uniós szinten az elmúlt időszakban enyhén javult is a helyzet. Buchláková szerint az európai cégek csupán 5,5 százalékának az élén van női vezető, az igazgatótanácsi tagoknak pedig nagyjából a 7 százaléka nő. Az Európai Unióban csak két olyan ország található, amelyben az elmúlt években romlott a helyzet: Szlovákia és Románia. „A nőket a cégek vezetéséből annak ellenére mellőzik, hogy a mérvadó felmérések szerint a nők jelenléte a legfelsőbb vezetésben pozitív hatással van az adott társaság gazdasági eredményeire” – tette hozzá Buchláková. Szavait a Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság elemzése is alátámasztja. Petra Štěpánová, a Bisnode elemzője szerint a nők által irányított vagy birtokolt szlovákiai társaságok az összes szlovákiai cég bevételeinek a 16,5 százalékát tudhatják magukénak, az általuk generált nyereség az összesített profitnak ugyanakkor több mint a 17 százalékát adja.

Szexuális zaklatás

Az alacsonyabb fizetések és a nehezebb szakmai előmenetel mellett a nőket továbbra is rengeteg zaklatás éri a munkahelyükön. Az uniós statisztikai adatok szerint a 15 évnél idősebb korosztályban minden harmadik nőnek volt már része pszichikai vagy szexuális zaklatásban. A csúcspozíciókba kerülő nők háromnegyedét érte szexuális zaklatás a munkahelyén, a szolgáltatásokban dolgozó nők 61 százalékának van ilyen negatív tapasztalata.