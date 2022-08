Matovič: Korčok ne menjen sehova!

Matovič a közösségi oldalán osztotta meg Milan Kňažko színész, egykori politikus véleménycikkét, amiben azt írja, rendkívül fontos, hogy abban a rendkívül bonyolult helyzetben, amiben Európa van, Szlovákiának stabil külpolitikai irányultsága legyen. Kňažko szerint Oroszország ukrajnai inváziója a második világháború óta a legsúlyosabb külpolitikai helyzetet okozta, amely idején nem lehet csak úgy, könnyelműen lecserélni a külügyminisztert. Úgy látja, Korčok rendkívül jól vezeti a tárcát, a szövetséges országok is nagy tiszteletben tartják őt. „Ezért aztán jó lenne, ha Richard Sulík és Igor Matovič is nyilvánosan kifejezné a támogatását és bizalmát Ivan Korčok felé, és felszólítanák őt, hogy mint független és pártonkívüli jelölt ne mondjon le a tisztségéről” – írja az 1989-es bársonyos forradalom ikonikus személyiségének számító Kňažko, miközben Sulík és Matovič felelősségét hangsúlyozza. Az egykori politikus szerint Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek is meg kellene szólalnia az ügyben.

Matovič nem sokkal a cikk megjelenése után azt osztotta meg közösségi oldalán, hogy eleget tesz Kňažko felszólításának. „Örülnék neki, ha Korčok a kormány tagja maradna, és nem mondana le, mint az SaS többi minisztere” – fogalmaz a pénzügyminiszteri posztot is betöltő Matovič. Hozzáteszi, a külügyminiszterrel sosem volt személyes konfliktusa, az élesebb megnyilvánulásokon pedig hajlandó felülemelkedni. „Rišo, te jössz” – szólította fel az SaS-t vezető Richard Sulíkot, hogy hasonlóan cselekedjen. A hétvégén egyébként az SaS-es Martin Klus külügyi államtitkár beszélt arról, tudomására jutott, Korčok felkérést kapott, hogy az SaS távozása után is maradjon a külügyminisztérium élén.

Ahogy arról beszámoltunk, az SaS a nyáron Matovičnak a kormányból való távozásához kötötte a koalícióban maradását. Sulík augusztus 31-ig, vagyis holnapig adott időt a pénzügyminiszternek a lemondásra. Ellenkező esetben az SaS-es Branislav Gröhling oktatási tárcavezető, a párthoz a kormányzás megkezdése óta csatlakozott Mária Kolíková igazságügyi miniszter, valamint a maga a gazdasági tárcát vezető Sulík, illetve a külügyminisztérium élén álló Korčok lemond a tisztségéről, ahogyan az államtitkáraik is így tehetnek. Parlamenti képviselőik pedig ellenzékbe vonulnak, amivel a megmaradt koalíciós pártoknak önmagukban nem lenne meg a kormányzáshoz szükséges többsége a törvényhozásban. Csak a jelenlegi ellenzéki, köztük szélsőjobboldali képviselők szavazataira támaszkodva tudnák átvinni a javaslataikat. Matovič azonban alig 24 órával a határidő lejárta előtt nem lépett vissza, nem mondott le pénzügyminiszteri tisztségéről.