Matovič bemutatta, milyen sorrendben nyithatnak ki az üzlethelyiségek és szolgáltatások

Valamit valamiért – Matovič szerint ezt a filozófiát alkalmazzák az üzletek várható megnyitásával kapcsolatban, nem szeretnék ugyanis, ha az enyhítés miatt az elkövetkező időszakban megugorna a fertőzöttek száma.

A kormányfő továbbra is hangsúlyozta, hogy a korlátozások enyhítéséről szóló tervet nem politikusok, és nem is gazdasági, hanem egészségügyi szakemberek és epidemológusok dolgozták ki.

A korlátozások enyhítése április 22-én, szerdán kezdődne, és négy fázisból állna: az első fázisban kinyithatnak a 300 négyzetméternél kisebb üzletek, szolgáltatások és az éttermek is, de az ételt csak elvitelre adhatják. Megnyitják a kültéri sportpályákat is, de csak azokat, ahol a sportolók között nincs közvetlen kontaktus. Kinyithatnak egyes szállásadók is, a kültéri piacok és az autókereskedések is.

A többi fázisra azt követően kerül sor, miután bebizonyosodik, hogy nem nő a fertőzöttek száma.

Kedvező esetben a többi fázis kéthetes intervallumokban követi majd egymást.

A négy fázis. - TASR-felvétel

A fodrászatokat és kozmetikai szalonokat csak a második fázisban nyitnák ki, az ezer négyzetméternél nem nagyobb üzletekre pedig csak a harmadik fázisban kerülhet sor, a mozikra, színházakra, üzletközpontokra, iskolákra és óvodákra pedig csak a negyedikben. Ennek időpontja kérdéses, minden a fertőzés intenzitásától függ. Mindvégig a szakértőkkel egyeztetve figyelik a helyzet alakulását.

Változik a nyugdíjasok számára fenntartott vásárlási idő is. Míg eddig 9-től délig vásárolhattak, az elkövetkező időszakban hétfő és péntek között 9-től 11-ig kereshetik fel az üzleteket és szolgáltatásokat.

A ma bemutatott javaslatot kedden mutatják be az országos válságstábnak.

(mi, online)