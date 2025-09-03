Közélet

Már nem kell egyenként pepecselni a flakonokkal – üzembe helyezték az első „beöntős" visszaváltót (Videó)

A nagykapacitású visszaváltók véget vethetnek a hosszú sorakozásnak a boltokban

Pozsony |

Elege van a hosszú sorokból és a várakozásból a palackvisszaváltó automaták előtt? A fővárosban már üzembe helyzetek egy olyan visszaváltót, amely egy perc alatt akár 100 műanyag flakont és fémdobozt is képes feldolgozni, elég beleönteni a palackokat.

A TOMRA vállalat augusztus végén üzembe helyezte az első nagykapacitású visszaváltó automatáját a pozsonyi Bajkál utcában (Bajkálska) található Billa szupermarketben. Ez a cég első ilyen berendezése Szlovákiában.

A vállalat a sajtóközleményében hangsúlyozza, hogy a hagyományos automatákkal összevetve az új visszaváltók rengeteg időt spórolhatnak a vásárlóknak, egyúttal ösztönözhetik a visszaváltást egyelőre kerülő lakosokat is.

Hogyan működik?

Bár Szlovákiában a palackok és fémdobozok visszaváltása kifejezetten sikerprojektnek számít, az automaták kapcsán gyakran érkeznek panaszok. Mivel az eddigi berendezések csak egyenként tudták „átvenni" a palackokat, ezért nagyobb mennyiség esetén a visszaváltás kifejezetten elhúzódik. Ráadásul egyes automatáknál gyakran szükség van a bolt személyzetének beavatkozására is. Az új visszaváltók azonban véget vethetnek ennek.

Így működnek a nagykapacitású visszaváltók
  • Az egyesével történő adagolás helyett a vásárlók akár a teljes táska vagy zsák tartalmát is beleönthetik a gépbe;
  • A készülék egy percen belül akár száz flakont és fémdobozt is képes felismerni, amivel jelentősen lerövidítheti a várakozási időt;
  • A visszaváltó felismerő rendszere úgy lett kialakítva, hogy nem kell külön válogatni a PET-palackokat és a fémdobozokat, egyszerre is beleönthetjük a gépbe;
  • Ennek köszönhetően nem kell egyesével megfogni a ragadós vagy más módon szennyezett csomagolóeszközöket;
  • A gép működése egyszerű, akár gyermekek vagy idősek is könnyedén igénybe vehetik;
  • A betétdíj kiváltása a megszokott módon zajlik: a palackok és dobozok azonosítása után kézhez kapunk egy bizonylatot, amelyet a vásárlás során felhasználhatunk.

Egy „beöntős" automata működés közben Svédországban

Még több palack visszaváltását remélik

Szlovákiában a betétdíjas rendszer bevezetése óta a palackok és fémdobozok újrahasznosítási aránya jelentősen megemelkedett. Az eredeti terveket – melyek 2025-re 90 százalékos visszaváltási aránnyal számoltak – már két évvel korábban, 2023-ra sikerült teljesíteni.

Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a természetbe kerülő szennyezőanyagok mennyisége. A rendszer elindítása óta mintegy 3,75 milliárd forgalomba bocsátott csomagolóeszköz került újrahasznosításra.

„Hosszú távon több mint 90%-os visszaszállítási arányt tartunk fenn a palackok és fémdobozok esetében. Minden olyan megoldás, amely növeli a fogyasztók kényelmét és motiválja őket a visszaváltására, egy újabb lépés a betétrendszer fejlesztése felé. Az emberek régóta igénylik, hogy egyszerre több csomagolást is visszaválthassanak, és örülünk, hogy Szlovákiában egyre több olyan berendezés jelenik meg, amely kielégíti ezt az igényt”

– mondta Marián Áč, a Betétdíj-rendszerkezelő társaság igazgatója.

palackvisszaváltás
betétdíjas rendszer
PET-palack
videó
