Már nem kell egyenként pepecselni a flakonokkal – üzembe helyezték az első „beöntős” visszaváltót (Videó)

A TOMRA vállalat augusztus végén üzembe helyezte az első nagykapacitású visszaváltó automatáját a pozsonyi Bajkál utcában (Bajkálska) található Billa szupermarketben. Ez a cég első ilyen berendezése Szlovákiában.

A vállalat a sajtóközleményében hangsúlyozza, hogy a hagyományos automatákkal összevetve az új visszaváltók rengeteg időt spórolhatnak a vásárlóknak, egyúttal ösztönözhetik a visszaváltást egyelőre kerülő lakosokat is.

Hogyan működik?

Bár Szlovákiában a palackok és fémdobozok visszaváltása kifejezetten sikerprojektnek számít, az automaták kapcsán gyakran érkeznek panaszok. Mivel az eddigi berendezések csak egyenként tudták „átvenni" a palackokat, ezért nagyobb mennyiség esetén a visszaváltás kifejezetten elhúzódik. Ráadásul egyes automatáknál gyakran szükség van a bolt személyzetének beavatkozására is. Az új visszaváltók azonban véget vethetnek ennek.