Már a hitelek is drágulnak

Az Általános Hitelbank után hétfőn a ČSOB is jelezte, hogy megemeli a hitelkamatot. - TASR-felvétel

Az elmúlt években annyira hozzászoktunk a hitelkamatok csökkenéséhez, hogy az ellenkezőjét szinte már el sem tudtuk képzelni. 2022 tavaszán azonban beköszönt az elemzők által már korábban jelzett fordulat: a pénzintézetek várhatóan sorra jelentik majd be a kamatok növelését. Két bank máris lépett.

Pontosan tíz évvel ezelőtt, 2012 tavaszán az új jelzáloghitelek átlagos éves kamatszintje még 5 százalék felett mozgott. Azóta azonban – kisebb kilengésekkel tarkítva – tartós csökkenésnek lehettünk tanúi. A kamatszint már 2012 őszén 5 százalék alá csökkent, 2016-ban pedig 2 százalék körül mozgott. A lejtmenet során 2020 őszén törte át az 1 százalékot, az elmúlt év végén pedig 0,87 százalék volt. Az elemzők már régebben figyelmeztetnek arra, hogy egy napon búcsút kell intenünk az alacsony hitelkamatok korszakának, és a szlovákiai pénzintézetek legutóbbi bejelentései arra utalnak, hogy a fordulat máris megkezdődött.

Az első fecskék

Elsőként az Általános Hitelbank (VÚB) jelentette be, hogy március 7-étől 0,2 százalékponttal emeli meg az általa nyújtott jelzáloghitelek kamatait. A pénzintézet jelenleg a 3 évre lekötött kamatszint esetében kínálja a legalacsonyabb kamatot, 0,89 százalékosat, ami március 7-től 1,09 százalékra nő. Ez persze csak az alsó határ, amelyre a legmegbízhatóbb ügyfelek számíthatnak, a kamatszintet ugyanis egyéni elbírálás alapján számítják ki. A hároméves lekötés azonban a kamatok növelését követően is a legvonzóbbnak számít majd. Akik egy évre kötik le a kamatszintet, azok március 7-től minimum 1,49 százalékos éves kamatra számíthatnak, míg a tízéves lekötés esetében ez 1,99 százalék lesz. „A pénzpiacok helyzetére, az Európai Központi Bank (EKB) jelzéseire és más tényezőkre, például a magas inflációra való tekintettel mi is úgy döntöttünk, hogy enyhén módosítjuk a kamatokat” – mondta el Martin Techman, a VÚB lakossági banki részlegének a főigazgatója.

A VÚB-hoz az elkövetkező időszakban valószínűleg csatlakoznak majd a nagy konkurens pénzintézetek is. A szlovákiai jelzáloghitel-piac 85 százalékát öt bank, a Szlovák Takarékpénztár, a VÚB, a ČSOB, a Tatra banka és a Prima banka uralja. A ČSOB már hétfőn meghozta a döntést. A pénzintézet évi 0,99-ről 1,15 százalékra emeli a 10 éves lekötésű jelzáloghitel kamatát. Átmenetileg bevezeti a 20 éves lekötésű kamatszintet is, amely minimum 1,35 százalék lesz.

Fokozatos emelés

„Hosszú idő óta először vagyunk tanúi a kamatemelésnek, miközben az Európai Központi Bank még csak jelezte az esetleges változást, vagyis az alapkamat növelését”

– figyelmeztet Matej Dobiš, a Finančný kompas pénzügyi portál igazgatója. Az Európai Központi Bankon múlik ugyanis, hogy emeli-e az irányadó kamatlábat, amely Szlovákiában meghatározza a hitelek árát. A frankfurti központi bank egyelőre figyelemmel kíséri az inflációt, de idén még nem tervez radikálisabb kamatemelést. Mindenesetre sok pénzügyi szakértő arra számít, hogy 2022-ben a jelzáloghitelek kamatlábai enyhén emelkedni fognak, legalábbis a nagyobb bankok esetében. „Egyelőre a tized százalékpontos növekedés a valószínűbb” – mondta Maroš Ovčarik, a Partners Investments befektetési tanácsadó társaság vezérigazgatója.

Az EKB vezetői a legutóbbi, februári ülésükön úgy döntöttek, hogy változatlanul hagyják az irányadó kamatlábat. Christine Lagarde, az EKB elnöke azonban azt mondta, hogy az inflációval kapcsolatban vannak felfelé mutató kockázatok.

„A piacok ezt úgy értelmezték, hogy az EKB óvatosabbá vált a monetáris politikájában, és az év végére az irányadó kamatláb mérsékelt emelésére számítanak. A meredeken növekvő inflációs nyomás miatt arra számítunk, hogy az EKB is kénytelen lesz még idén kamatot emelni”

– mondta Jana Glasová, a 365.bank elemzője. Szerinte azonban a kamatemelések fokozatosak és mérsékeltek lesznek, így nem kell számítanunk drasztikus kamatemelésre. (mi, TASR)