„Majmocska” egyelőre marad

Monika Jankovská telefonját csütörtökön foglalta le a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA), mivel a gyanú szerint több száz üzenetet váltott a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marián Kočnerrel. A kiszivárgott üzenetek alapján Kočner minisztériumi majmocskának nevezte az államtitkárt, aki mindent elintéz neki, amire csak szüksége van.

Jankovská vasárnap este a közösségi oldalán tagadta, hogy kommunikált a vállalkozóval. Igor Matovič (OĽaNO) korábbi Facebook-bejegyzései miatt pedig feljelentést tesz rágalmazás vádjával.

„Ez az úr a pletykákat tényként kezeli. Én jogászként viszont alapvető különbséget teszek a tények és a rágalmak között”

– olvasható az államtitkár Facebook-oldalán. Jankovská később több hozzászólást is eltávolított a bejegyzés alól, köztük Matovičét is, aki a következőt írta: „Majmocska, nyugalom. Börtönben végzed”. (Kočner nevezte az államtitkárt majmocskának – a szerk. megj.)

Egész napos tüntetés

Az ellenzék közben élesen bírálja a hezitáló Peter Pellegrinit és Gál Gábor (Híd) igazságügyi minisztert. Igor Matovič, az OĽaNO elnöke tegnap egész napos tüntetést szervezett az igazságügyi minisztérium épülete előtt. A demonstráción több ellenzéki politikus is részt vett, köztük Andrej Kiska (Za ľudí) ex-államfő, és az SaS alelnöke, Ľubomír Galko is. „Ha Peter Pellegrini nem Fico bábja, akkor ma Jankovskát eltávolítja az államtitkári funkcióból” – jelentette ki a Za ľudí vezetője még Pellegrini tegnapi nyilatkozata előtt. Hasonlóan vélekedett Galko is. „Gál Gábor igazságügyi miniszternek és Pellegrini miniszterelnöknek már elegendő információ van a birtokában ahhoz, hogy visszahívják Monika Jankovskát. Egy olyan ember, aki több mint ezer üzenetet váltott Marián Kočnerrel, egy percig sem maradhat tovább államtitkári pozícióban” – jelentette ki Galko. Matovič többször is felszólalt a nap folyamán, nemcsak Jankovskát, hanem Robert Ficót és Pellegrinit is felelősségvállalásra szólította fel.

A politikusokon kívül körülbelül néhány tucat ember vett részt a tüntetésen.

A Smer egyelőre nem pánikol

Róbert Madej, a Smer képviselője és parlament alkotmányjogi bizottságának tagja úgy véli, hogy nem kellene elhamarkodott döntést hozni. „Nincs elég információ, nem tudjuk, hogy milyen stádiumban van az ügy, hogy mi történik”– fogalmazott Madej.

Čaputová is felszólalt

Zuzana Čaputová köztársasági elnök beiktatása óta eddig visszafogottan fogalmazott a belpolitikai kérdéseket illetően, tegnap azonban ő is határozottan fellépett a Smer és Jankovská ellen. Az államfő úgy véli, hogy az utóbbi években Szlovákiában az igazságszolgáltatás mindössze egy termék volt, melyet egyesek megvásárolhattak, emiatt pedig néhány személynek politikai és személyes felelősséget kell vállalnia.

„A bűnüldöző szerveket okkal érdekli egy államtitkár és egy olyan személy közötti kommunikáció, akit gyilkossággal gyanúsítanak, és más bűncselekmények elkövetésével is vádolnak. Emiatt elfogadhatatlan, hogy továbbra is az igazságügyi tárca egyik legfontosabb pozíciójában maradjon”

– fogalmazott Čaputová.

Zuzana Čaputová államfő tegnap először szólt hozzá élesebben a politikai történésekhez - TASR-felvétel

Hozzátette: üdvözli a Kuciak-gyilkosság ügyében tevékenykedő ügyészek felszólítását, miszerint minden közszereplőnek, aki kommunikált Kočnerrel, önként kellene jelentkeznie kihallgatásra.

„A társadalmunk számára ez sokkal előnyösebb lenne, mint később a médiában vádaskodni és kifogásokat keresni”

– jelentette ki az államfő arra reagálva, hogy Jankovská a Facebook-oldalán tagadta a vádakat. Az államtitkár a hírek szerint az előre eltervezett nyaralását tölti.

PS–Spolu: ez valóban válaszút

Az ellenzéki pártok örömmel fogadták, hogy Čaputová is felszólalt az ügyben. A PS–Spolu koalíció egyetért az államfővel abban, hogy Szlovákia válaszút előtt áll. „A következő hónapokban dől el, hogy a Kočner-féle régi generáció – melyben a szálak a politikai eliten, az oligarchákon, a rendőrségen és az ügyészségen is átívelnek – hatalmon marad, vagy pedig változás jön. Monika Jankovská ennek a generációnak a tagja, és a távozásának azonnalinak kellene lennie” – olvasható a közleményben. Az SaS és az OĽaNO szintén kiállt az államfő mellett.

Kié a felelősség?

Pellegrini állítja: ha végül bebizonyosodik, hogy Jankovská valóban kommunikált Kočnerrel, azonnal megteszi a kellő lépéseket az ügyben.

Az igazságügyi minisztérium közleményében kijelentette, hogy a felelősség elsősorban Jankovskát terheli, így vagy neki, vagy pedig az őt jelölő Smernek kell döntenie. Megkerestük Gál Gábort, a tárca vezetőjét is, de nem kívánt hozzászólni a fejleményekhez. (nar, Denník N)