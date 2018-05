Lakásfelújítás – igényekhez mérten

Sokan úgy vélik, a panellakás-átalakítás lehetőségei korlátozottak, pedig egy kis fantáziával mindenki különlegessé teheti lakótelepi környezetét. Falbontással, a lakótér újrafelosztásával a modern elvárásoknak megfelelően alakíthatjuk át lakásunkat. A rekonstrukciónak számos oka lehet. Akár esztétikai, akár funkcionális, gyakorlatias szempontból akarjuk megváltoztatni lakóhelyünket, először mindig alaposan át kell gondolni, mit is akarunk valójában, valamint számba kell venni a lehetőségeket, a térbeli korlátokat. Sokan estek már abba a hibába, hogy a beltér átalakításakor figyelmen kívül hagyták az ott élők szokásait, szükségleteit, és csak arra törekedtek, hogy lakásuk reprezentatív legyen. Régi panellakásból nem lehet luxuslakosztályt varázsolni, viszont kényelmesebbé, szebbé, kellemesebbé lehet tenni. Ezenkívül ez egy befektetés is: egy esetleges eladáskor növeli a lakás értékét.

A lakásátalakítás több munkafolyamatot foglal magába. A teljes rekonstrukció sok pénzbe kerül, és időigényes is, ezért a munkákat hatékonyan meg kell szervezni, az alapanyagokat körültekintően kell megvásárolni. Az átalakítással a szűkös, megvilágítatlan helyiségeket megváltoztathatjuk, sor kerülhet a panelekre jellemző, idejétmúlt villany- és vízvezetékrendszer felújítására, járólapok, csempék cseréjére, a panellakások sajátos illesztési problémáinak kijavítására, gipszkarton takarások alkalmazására, a fürdőszoba és a vécé átépítésére, az ablakok, ajtók, ajtókeretek kicserélésére, a konyha korszerűsítésére, festésre, új bútorok, kiegészítők vásárlására stb.

A lakásfelújításra felvehetünk hitelt is. 5 ezer euró alatt érdemesebb kötetlen felhasználású fogyasztási kölcsönt választani. Ugyan drágább, egyszerűbb elintézni, nem kell a lakást felértékeltetni, sem a felhasználás módját dokumentálni.

Ha csak a vizesblokkot újítjuk fel, az ezzel összefüggő villany-szerelői munka 200–400 euró között mozoghat. A vezetékcse-re az egész lakásban akár 1000–1500 euróba is kerülhet.

A vizesblokk felújítását bontással kezdik, a cégek ezért legkevesebb 200 eurót kérnek, ami már tartalmazza a hulladék elszállítását is. A falazás ára alapanyaggal és a munkadíjjal megközelítőleg 20 euró négyzetméterenként .

A munka és az alapanyag ára a helyi viszonyoktól és a felújítás mértékétől függ, a régi alapanyagok egy részét is fel lehet használni.

Miután eldöntöttük, mit akarunk, s előteremtettük az ehhez szükséges pénzt, kezdődhet a munka. Teljes rekonstrukció esetében a munkát a vizesblokk cseréjével szokták kezdeni. Eltávolítják a régi kartonfalakat, és kicserélik a teljes berendezést. Aki tágítani akarja a belteret, falat akar kivenni, esetleg csak nyílást akar vágni valahová, azt célszerű mindjárt az elején elvégezni. Ablakcsere esetében a legtöbb cég vállalja, hogy a régi ablakokat elviszi.

A régi villanyvezetékek eltávolítása előtt ne felejtsünk el áramtalanítani. A vezetékek cseréje esetén új biztosítékszekrényt is kell vásárolni.

A munkával a legjobb olyan mesterembereket, összeszokott csapatot megbízni, akik – legfeljebb néhány speciális villanyszerelői munkán kívül – mindent képesek elvégezni. A vízvezetéket és a lefolyót az ügyesebb kőművesek is meg tudják csinálni, a villany- és gázvezetékek esetében azonban ajánlott megfelelő engedéllyel és szakvizsgával rendelkező szakembert hívni. Ezenkívül biztosítani kell az alapanyagokat – téglát, cementet, csempét, festéket, csemperagasztót, fugázót, új berendezéseket stb. Az esetleges csúszást és a rossz minőségű munkát elkerülendő főleg ablakcsere esetében válasszon megbízható, jó referenciákkal rendelkező, bevált céget és márkát! A jó szakemberek iránt általában óriási a kereslet, rendszerint nem állnak rendelkezésre egyik napról a másikra, sokszor több hónapos várólisták vannak, ezért tanácsos akár 3-4 hónappal a tervezett rekonstrukció előtt egyeztetni velük az átalakítás időpontját.

Kötelességek a hivatalokkal szemben

Az építményeket kizárólag építési engedéllyel vagy az építésügyi hivatalnál tett bejelentés alapján lehet megváltoztatni. A lakásfelújítás megkezdése előtt előbb érdeklődni kell, hogy az építési hivatalt elég-e csak tájékoztatni, vagy külön engedélyt kell kérni.

Jelenteni sem kell

A legtöbb karbantartási munkához – festés, mázolás, bútorcsere, új kád beépítése, csempézés, ajtók, ablakok felújítása stb. – nem kell engedély, sőt, be sem kell jelenteni. Ugyanakkor minden építési hivatal kiadhat egy határozatot arról, hogy a fennhatósága alá tartozó területen minek a bejelentését követeli meg.

Amikor kell engedély

Építési engedélyre akkor van szükség, ha hozzányúlunk a tartókonstrukciókhoz, ami hatással lehet az építmény stabilitására, tűzvédelmére, kinézetére. Engedélyeztetni kell a különböző vezetékekbe (víz, gáz, villany, fűtés) való beavatkozásokat is, és azt is, ha az épületre valamit ráépítünk, hozzáépítünk. Sokan nem gondolnak rá, de engedélyeztetni kell a loggia beüvegezését, sőt, az ablakcserét is, ha változik az ablakok nagysága.

Nagyobb rekonstrukció

A lakások nagyobb rekonstrukciójáról mindenképpen érdemes előre tájékoztatni az illetékes építésügyi hivatalt. A hivatalnak 30 napon belül kell válaszolnia, s utána 2 éven belül lehet elvégezni a munkálatokat. Ha a hivatal úgy dönt, nem elég a bejelentés, akkor kérni kell a felújítás engedélyezését. Vagyis be kell nyújtani egy kérvényt, amelyhez csatolni kell egy arra hivatott személy által kidolgozott tervrajzot és különböző szervek – higiénikus, statikus, tűzoltók, kéményseprők, villamos művek stb. – véleményét. Lakásfelújítások esetében nem kell annyi igazolás, főleg a statikus véleménye a mérvadó.

Kit értesítsünk?

A lakásátalakításról a lakásfelügyelőséget vagy a lakásszövetkezetet is tájékoztatni kell – annak ugyanis tudnia kellene, az adott lakásban hol és milyen állapotban vannak a radiátorok, hol van a konyha és a fürdőszoba, változott-e a víz- és gázvezeték. Ezen adatok problémák – csőtörés, gázszivárgás stb. – esetén lehetnek fontosak.

És a szomszédok

A szomszédokat is tájékoztassuk a tervezett felújításról. Függesszünk ki a bejárati ajtóra vagy a lépcsőházban lévő faliújságra egy közleményt, melyből kiderül: ki, melyik lakásban, hányadik emeleten, mikortól meddig és pontosan mit fog csinálni. Előre hívjuk fel a figyelmet, ha a radiátorcsere, a villanyvezetékek felújítása stb. miatt ideiglenesen az egész házban ki kell kapcsolni a fűtést, az áramot, a vizet. (sza)