Kutyaszorítóban Marián Kočner és Monika Jankovská

Az igazságügyi tárca vezetője bejelentette, Jankovská és a televíziós váltók ügyében bíráskodó Zuzana Maruniaková ellen is fegyelmi eljárást kezdeményez. A miniszter mindezt a múlt hét óta nyilvánosságra került információkkal és azzal indokolta, egy ügyvéd tanúsítja, hogy Jankovská hazudott. Korábban ugyanis a bírónő azt állította, hogy nem járt Radomír Bžán befolyásos ügyvéd horvátországi villájában. A férfi azonban már a múlt héten azt nyilatkozta, Jankovská igenis látogatást tett nála. A Sme napilap Jankovská férjének Facebookra feltöltött képei alapján szintén igazolta, hogy a házaspár Bžánnál nyaralt. Ezt Jankovská a napilapnak azonban tagadta. Az ügyvédnek egyébként a szlovák állam egy, a bősi vízerőművel összefüggő nemzetközi ügyben 17,5 millió euró sikerdíjat fizetett ki.

Gál vizsgálódik

Gál szerint a Jankovská elleni fegyelmi eljárás elindításakor ugyancsak fontos tényező volt, hogy a minisztérium átvizsgálta a Markíza televízóra kiállított váltók hamisítási ügyéről szóló iratokat. „Ezekben olyan tényeket látunk, amelyek kétségeket ébresztenek bennünk azzal kapcsolatban, hogy egyes bírók a szabályoknak megfelelően döntöttek-e” – mondta Gál. A fegyelmi eljárás előkészítése napokat is igénybe vehet. Gál arról nem nyilatkozott, hogy eljárást indítanak-e azon további bírók ellen is, akiknek a rendőrség lefoglalta a telefonját.

A minisztérium a televíziós váltók bírósági iratainak átvizsgálását az után rendelte el, hogy a Denník N a múlt héten nyilvánosságra hozta Jankovská és Kočner kommunikációjának egy részletét. Ebből kiderül, hogy a nagyvállalkozó és Jankovská közvetlenül irányította a váltóügyben eljáró Maruniakovát, aki aztán Kočner javára döntött, de azt is igyekeztek befolyásolni, hogy az egyes ügyek melyik bíróhoz kerüljenek. „Jelenleg a bírák elektronikus úton való véletlenszerű kirendelését és egyéb dolgokat ellenőrzünk, amit Lucia Žitňanská korábbi miniszter 2017-ben már vizsgált. Ugyanakkor vizsgáljuk a bíró kiválasztásával kapcsolatos eljárást is” – közölte a tárca.

Újabb vád Kočner ellen

Kočnert, aki a Markíza televízióra kiállított váltók hamisítási ügye miatt is a vádlottak padján ül, az ún. Gatex-ügyben is megvádolták. A Joj televízió információi szerint Kočnernek több bazini telek miatt volt tulajdonvitája néhány pozsonyi vállalkozóval. Az ügyben károsultként szereplő vállalkozók nyilvánosságra hoztak egy telefonbeszélgetést, amelyben Kočner azzal fenyegette meg őket, hogy kapcsolatain keresztül rendőrrazziát küld rájuk. A telekügyben 2017-ben gyanúsították meg Kočnert, most pedig az ügyész vádemelési javaslatot tett.

Készül a vádemelés

A Különleges Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ugyancsak hétfőn közölte, a kettős gyilkosság megrendelésével kapcsolatban a hónap végéig vádemelési javaslatot tesz Kočner ellen a bazini Specializált Büntetőbíróságon. A nagyvállalkozóval a titkosított Threema-alkalmazáson keresztül kommunikáló Jankovská ellen pedig fegyelmi eljárást indított az igazságügyi minisztérium. A múlt héten a Denník N ugyanis közzétette a Kočner és Jankovská közötti kommunikáció egy részét. Az üzenetváltásból kiderül, hogy befolyásolták a bírókat, így Zuzana Maruniakovát is, aki a televíziós váltóhamisítási ügyben döntött. Ekkor az ügyet még polgári per keretében tárgyalták. Maruniaková elismerte az egyik, 8,3 millió euróról kiállított váltó valódiságát, ezzel Kočner javára döntött, de a tárgyalás során meg sem vizsgálta, hogy Pavol Ruskónak, a Markíza volt igazgatójának valódi-e a váltón szereplő aláírása. Az üzenetváltásból az derült ki, hogy Kočner és Jankovská közvetlenül irányították Maruniakovát.

Több ezer üzenet

A nagyvállalkozó és az igazságügyi államtitkár több ezer üzenetet váltott. Magánügyeikről és az egyes bírák lefizethetőségéről is információkat cseréltek, de Kočner Jankovskán keresztül azt is befolyásolhatta, hogy az egyes ügyek melyik bíróhoz kerüljenek. Az ügyek odaítélésének elvben véletlenszerűen kellene történnie. Az igazságügyi minisztérium most azt vizsgálja, hogy ez a rendszer megfelelően működött-e. Kočner és az államtitkár kommunikációjának nyilvánosságra hozását követően Jankovská szeptember 3-án lemondott államtitkári posztjáról és szeptember 28-ától bírói karrierjét folytatja, de azonnal beteget jelentett és nem jár be dolgozni.

Jankovskának sietős volt

Jankovská rendkívül gyorsan és szabályellenesen tért vissza a bírói hivatásához. A törvény szerint ugyanis legalább 60 napnak kell eltelnie attól kezdve, hogy egy államtitkár megválik a tisztségétől, addig, amíg újra bíróként dolgozhat. Azért is sietős lehetett, hogy visszatérjen a törvényszékre, mert a jogszabályok szerint az államtitkároknak egy büntetőügyben pont ugyanolyan jogai vannak, mint egy átlagpolgárnak, a bírók azonban speciális védelmet élveznek. Így a rendőrség csak akkor vehet vizsgálati fogságba egy bírót, ha az intézkedést a főügyész javasolja és az Alkotmánybíróság plénuma jóváhagyja. Az Alkotmánybíróságnak jelenleg nem teljes a létszáma, ami annyit jelent, hogy ilyen esetben sem tud dönteni. Zuzana Čaputová államfő csütörtökön kinevezi a hiányzó alkotmánybírókat. Jankovská ügyében az Országos Bírói Tanács is vizsgálatot indított.

(Denník N, TASR, czg)