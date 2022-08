Krajniak: Az SaS bele akar minket rángatni a vitákba a nyugdíjtörvényével

Krajniak leszögezte, maga az SaS is bírálta a más minisztériumok dolgaiba való beavatkozást, és ezt tekinti az egyik dolognak, ami mérgezi a kormánypártok viszonyát. „A mai sajtótájékoztató semmi másnak nem tekinthető, mint egy próbálkozásnak a Sme rodina belerángatására az SaS és az OĽaNO vitáiba. Ebben sem én, sem a Sme rodina nem fog részt venni” – jegyezte meg Krajniak.

A szociális ügyi miniszter egyúttal cáfolta, hogy nem készítette el saját nyugdíjtörvény-tervezetét. Szavai szerint egy éve terjesztette elő, és megjegyezte, arról Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő dönt, hogy mikor kerül a kormány elé. „Teljes mértékben megértem, hogy a tervezet megvitatását addig nem akarja a kormány programjára tűzni, amíg nincs róla egyezség a koalícióban” – jegyezte meg.

Krajniak leszögezte, a tárcája már két éve egyeztet a szakértőkkel a nyugdíjrendszer első és második pilléréről, beleértve az SaS szakembereit is, akik részt vettek a munkaügyi és a gazdasági minisztérium júliusi egyeztetésén.

Krajniak szerint az SaS jobb tervezetet készített volna, ha nem pusztán arról lenne szó, hogy őket is belerángassák a vitákba. Rámutatott, az SaS javaslatai között az is szerepel, hogy aki módosításokat tervez a nyugdíjrendszerben, annak azt is meg kell mondania, honnan teremtsék rá elő a plusz költségeket. Ugyanakkor Krajniak szerint a második pillérbe való kötelező belépés is jókora költségekkel jár, az egyik verzió 2030-ig 824 millió euró fedezetlen kiesést jelentene, a másik verzió pedig 1,455 milliárd eurót.

Az SaS hétfőn ismertette alkotmánytörvény-tervezetét, amellyel a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és további finanszírozhatóságát akarja megoldani. Richard Sulík pártelnök, gazdasági miniszter leszögezte, hogy az általuk javasolt változtatások a kormányprogramban is szerepelnek, és reméli, a teljes politikai paletta támogatni fogja a parlamentben. Az SaS hangsúlyozza, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának alkotmányos garanciáit már el kellett volna fogadni, de eddig nem született meg az egyezség, viszont már minden határidő lejárt.