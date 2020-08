Kotlebát fegyverezte fel, most az államot szeretné

A dilemmát a Denník N vetette fel, mely azt írja: a világ más országaiban általános, hogy a kormányok elsősorban saját országuk gyártóitól igyekeznek fegyvereket vásárolni, ám a szlovák védelmi minisztérium nem így tesz. Legutóbb például nyolcvan gépfegyvert rendeltek körülbelül 314 ezer euróért a katonai rendőrségnek, ám a pénzt a német Heckler und Koch gyártmányaira költik, és nem attól a hazai gyártótól rendelnek, mely már régóta áhítozik állami megrendelésre.



A politikai kalandor



A nevezett hazai gyártó a zólyomlipcsei (Slovenská Ľupča) Grand Power nevű cég, melynek tulajdonosa Jaroslav Kuracina. A vállalat pisztolyokat gyárt, de 2015-ben elkezdték saját gépfegyverük, a Stribog gyártását is. Fegyvereiket elsősorban az amerikai és orosz piacokon értékesítik.

Kuracina ugyanakkor nem ismeretlen ember a szlovákiai közéletben. A férfi ugyanis igazi politikai kalandor: húsz éve ott volt a Smer alapítói között, tíz éve rövid ideig az SaS-ben politizált, nem sokkal később azonban már Marian Kotleba és a Mi Szlovákiánk Néppárt közelében tűnt fel – nem is akárhogyan. Már akkor Kotleba mellett állt, mikor a szélsőséges párt vezetője megnyerte a Besztercebánya megyei választást, később a párt listáján is indult, 2016-ban pedig autókat is kölcsönzött a szélsőségeseknek. Forrásaink szerint a párt fegyverengedéllyel rendelkező tagjai hűséges ügyfelei: Kotlebának három fegyvere is van Kuracinától, de Peter Krupa, a párt képviselője is egy Grand Power gyártotta pisztolyt adott le a parlament portáján négy évvel ezelőtt, még kezdő honatyaként. Kuracina főszereplője volt annak a 2016-os esetnek is, mikor egy besztercebányai általános iskola egy úgynevezett „átöltözős hetet” tartott volna: a fiúk lányoknak, a lányok fiúknak öltözhettek. A fegyvergyártó, akinek fia épp abba az általános iskolába járt, megjelent az igazgatónőnél Kotleba két emberének társaságában, és lebeszélték a pedagógust a rendezvényről – később pedig medializálták is a sztorit a dezinformációs portálokon.

A Denník N szerint Kuracina az utóbbi időben már nem ápol olyan szoros kapcsolatot Kotlebáékkal – az eltávolodás okait nem sikerült kiderítenünk, és a vállalkozó is nagyon szűkszavú volt ezzel kapcsolatban. A Kotlebát méltató dezinformációs médiumoknál ugyanakkor továbbra is jó kapcsolatai vannak, ezeken keresztül igyekezett nyomást gyakorolni a közbeszédre és a minisztériumra, és tematizálni például a katonai rendőrségnek beszerzendő gépfegyverek ügyét is. Kuracina ugyanis azt állítja, a minisztérium szándékosan kerüli meg a hazai gyártókat a beszerzéseknél, holott a Grand Power jóval olcsóbban tudta volna leszállítani ezeket a gépfegyvereket is: ha a minisztérium Heckler und Kochok helyett Stribogokat szerzett volna be, szerinte 314 ezer euró helyett 80 ezerből megúszta volna az egészet.



Jó fegyverek, de...



A hírek szerint a Grand Power által gyártott fegyverek valóban progresszívek és jók. Egy lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a Stribog valóban pontos és használható fegyver – nagy hibája azonban, hogy kevésbé megbízható, mint például a Heckler und Koch, nagyobb arányban hibásodhat meg, mint a hagyományosabb gyártók fegyverei. A Grand Power fegyverek a szlovák hadseregben nincsenek rendszeresítve.

Jaroslav Naď védelmi miniszter is megszólalt az üggyel kapcsolatban,és tisztázott néhány részletet Kuracina állításaival kapcsolatban. Elmondása szerint a katonai rendészek fegyvereinek beszerzésére még az előző kormány kötött keretszerződést, így nem arról van szó, hogy diszkriminálnák a Grand Powert, csak teljesítik az előző vezetést beszerzését. A Grand Power egyébként sem indulhatna ilyen versenypályázatokon, a hadsereg és a rendőrség ugyanis csak olyan fegyvereket szerezhet be, melyeket már rendszeresítettek.

Naď nem zárta ki, hogy idővel Kuracina cégének fegyvereit is letesztelheti a hadsereg, és ha megfelelnek, akkor a Grand Power is részt vehet majd a versenyeken – azt azonban a miniszter is megjegyezte, hogy problémásnak tartja, hogy Kuracina korábban szélsőségeseket támogatott. Hozzátette azonban, az állam nem diszkriminálhatja a Grand Powert, hiszen a vállalkozó átment a biztonsági átvilágításon, és minden rendben van a cégével. A miniszter a Denník N-nek kijelentette, ő nyitott az együttműködésre, de ahhoz Kuracinának előbb el kellene felejtenie a dezinformációs kampányokat, és el kellene határolódnia a szélsőségesektől.