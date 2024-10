Kotlár lemond, ha a kormány nem fogadja el a jelentését, és akár a diplomáját is visszaadná, annyira csalódott az orvostársadalomban

Csipek nincsenek a vakcinában, de a DNS-t módosítják

Továbbra is kitart amellett, hogy az mRNA vakcinák veszélyesek az egészségre, habár azt nem állítja, hogy mikrocsipeket tartalmaznak.

Semmilyen nanocsipek nincsenek

– jelentette ki a vakcinák kapcsán Kotlár. Továbbra is kitart azonban amellett, hogy az mRNA-vakcinák módosítják az emberi DNS-t, és nagyon sok negatív hatásuk van. Ezt azonban nem támasztotta alá konkrét tényekkel, számokkal.

Csalódott az orvosokban, akik pénzért, oltás nélkül adtak oltási igazolást

Kotlár rendkívül csalódott a szlovákiai orvostársadalomban, amely – néhány kivételtől eltekintve – nem állt ki mellette. Pedig állítja, hogy nagyon sok orvos nem hisza az mRNA vakcinában, és sokan pénzért – szerinte 300 euróért – a „mosdóba oltottak”, vagyis oltás nélkül adtak ki oltási igazolásokat.

Hol vannak azok az orvosok, akik a »mosdóba oltottak« 300 vagy 1500 euróért ért? Ennyire besz*rtak?

– tette fel a kérdést Kotlár. Külön haragszik az Orvosi Szakszervezetre (LOZ) és a Komensky Egyetemre, mert ők sem álltak mellé.

A sajtótájékoztató alapján jelenleg a legfőbb ellenségének Boris Klempa virológust tartja, aki a Sme napilapnak adott interjújában vonta kétségbe Kotlár és más oltástagadók állításait. A kormánybiztos kijelentette, ha Klempa egyik állítását bizonyítani tudja, akkor az orvosi diplomáját is visszaadja.

Bill Gates és a WHO veszélyezteti az ország szuverenitását

Az ország szuverenitását azonban szerinte továbbra is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és annak pandémiaszerződése veszélyezteti, amelyet – Kotlár javaslatára – a mintegy 180 tagország közül csak Szlovákia utasított el. Szerinte a WHO veszélyességét bizonyítja az is, hogy a legfőbb „szponzorai” az USA, Németország, az Európai Unió, valamint Bill Gates és Melinda Gates Alapítványa, vagyis a Microsoft csoport. Bízik azonban Donald Trumpban, és győz az amerikai elnökválasztáson, akkor biztosan fel fogja venni vele a kapcsolatot.